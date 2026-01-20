강해진 산림재난 대응 ‘사각지대’…전체 산림의 약 5% ‘음영지역’

통신이 안되는 지역 산재로 산불 진화 등 ‘차질’

산림 현장 안전사고 대응 늦어지면서 피해 확산

이미지 확대 소형 기지국 역할을 담당할 차량형 통신장비. 산림청 제공 닫기 이미지 확대 보기 소형 기지국 역할을 담당할 차량형 통신장비. 산림청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

기후 위기로 산불·산사태 등 산림재난 피해가 늘면서 정부가 대응을 강화하고 있지만 통신이 안되는 ‘음영지역’ 해소에 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 정보통신 기술을 적극 활용할 계획이나 ‘사각지대’로 차질이 빚어지고 있다.20일 산림청 등에 따르면 전국 산림(630만㏊) 중 음영지역이 4.8%(30여만㏊)에 달하는 것으로 추산된다. 음영지역은 휴대전화·인터넷 등 전파가 도달하지 못하는 통신 불통 지역이다.통신이 끊기면 재난 지휘에 차질이 빚어지고, 신고 지연 등으로 피해가 커질 수밖에 없다. 지난해 3월 역대 최대 산불 피해가 발생한 경북 북부 산불 당시 기지국 파손으로 통신이 끊겨 헬기 등에서 영상을 전송하지 못해 진화 자원의 투입과 주민 대피 등에 혼란을 겪었다.산림청 관계자는 “산림 내 음영지역이 산재해 산불 진화 인력과 산사태 복구 인력 등에는 별도 무전기를 지급하고 있다”면서 “현장 상황, 특히 영상이 실시간 전송되지 못하면 실시간 대처에 어려움이 크다”고 전했다.더욱이 숲 가꾸기와 목재 수확 등 산림작업 중 안전사고 발생 시 신고 지연으로 신속한 구조·지원이 안 돼 사망 등 중대 재해로 이어질 우려가 크다. 산림청 자료에 따르면 최근 5년간(2020~2024년) 산림사업 현장에서 안전사고로 72명이 숨지고 4872명이 부상을 당했다. 음영지역이 많은 강원지역에서는 현장 작업 시 통신할 수 있는 지역에 베이스캠프를 설치한 후 작업에 투입하는 상황이다.산림청은 음영지역 해소를 위해 올해 저궤도 위성과 소형기지국을 결합한 통신 장비를 시범 운영한다. 차량·배낭형 장비가 소형기지국 역할인데 차량형은 1.5㎞까지, 차량을 투입할 수 없는 지역은 200m까지 커버할 수 있는 배낭형 통신 장비를 활용할 예정이다.