서울광장 스케이트장 방문객 10만명 돌파

서울시는 ‘2025-2026 서울광장 스케이트장’ 방문객이 지난 13일 기준 10만명을 돌파했다고 14일 밝혔다. 지난달 19일 개장 이후 26일만으로, 하루 평균 4000여명이 찾은 셈이다. 지난해 하루평균 이용객 3296명보다 늘어난 수치다.
올해 스케이트장은 다음달 8일까지 개방한다. 운영 시간은 일~금요일 오전 10시~오후 9시 30분, 토요일과 공휴일은 오전 10시~오후 11시다. 이용료는 1000원이며 헬멧과 무릎 보호대 등 안전용품은 무료로 대여할 수 있다.
이번 시즌 스케이트장은 지난 4일 막을 내린 ‘2025 서울윈터페스타’와 연계해 광화문광장, 청계천, 동대문디자인플라자(DDP) 등 도심 명소를 잇는 겨울 관광 거점 역할을 했다. 김명주 서울시 관광체육국장은 “앞으로도 스케이트장을 찾는 모든 이용객이 안전하게 스케이트를 즐기며 행복한 겨울날의 추억을 얻을 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”라고 말했다.
서울시의회 22기 정책위원회, 소위원회 구성과 활동계획 수립 등을 위한 위원장단 간담회 개최
김용일 서울시의회 정책위원장(국민의힘, 서대문4)은 지난 13일 소위원회 구성·운영(안)과 주요 일정, 활동계획(안) 등을 논의하기 위한 22기 정책위원회 1차 위원장단 간담회를 개최했다. 이번 1차 위원장단 간담회에는 김용일 정책위원장과 허훈 부위원장(국민의힘, 양천2), 이근만 부위원장(서울에너지공사 이사회의장) 등이 참석한 가운데 소위원회 구성·운영(안)과 주요 일정, 활동계획(안)등 주요 현안을 논의하고 확정했다. 김 위원장은 “소위원회 구성과 관련 ‘소위원장을 정책위원장이 지명한다’라는 조례와 그 간의 관례를 보고받고, 소위원회 구성원들의 의견 수렴을 통해 개선했으면 좋겠다”고 주문하고 “임기가 짧고 선거 등 시간 제약이 있으나, 실효성 있고 완성도 높은 정책 제안에 역점을 두겠다”고 밝혔다. 서울시의회 정책위원회는 서울시정과 교육행정 전반에 대한 정책대안을 제시하고, 주요 정책에 대해 연구하며 신규 정책을 발굴해 제안하는 등 의정활동의 전문성을 강화하는 역할을 맡고 있다.
2026-01-15 31면
