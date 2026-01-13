건조한 날씨 속 산불재난 국가 위기 경보 ‘주의’로 상향

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

건조한 날씨 속 산불재난 국가 위기 경보 ‘주의’로 상향

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-01-13 15:19
수정 2026-01-13 15:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

최근 일주일간 전국서 14건의 산불 발생

이미지 확대
지난 11일 경북 의성군 한 야산에서 발생한 산불 현장에서 진화대원이 불을 끄고 있다. 의성 연합뉴스
지난 11일 경북 의성군 한 야산에서 발생한 산불 현장에서 진화대원이 불을 끄고 있다. 의성 연합뉴스


동해안 지역을 중심으로 건조주의보와 강풍주의보가 이어지면서 대형 산불 발생 위험이 고조되고 있다.

산림청은 13일 오후 2시를 기해 전국의 산불재난 국가 위기 경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향했다고 밝혔다.

최근 일주일간 전국에서 14건의 산불이 발생했다. 지난 10일 경북 의성에서는 겨울철 산불로 주민 대피령이 내려지고 산림 93㏊의 피해가 발생했다.

산불 경보 상향에 따라 관계 기관은 산불 발생 취약 지역에 산불예방진화대를 고정 배치하고, 공무원별 담당 구역을 정해 순찰·단속 활동을 강화할 예정이다.

금시훈 산림청 산불방지과장은 “건조한 날씨 속에 산불 발생 위험이 커지면서 예방 활동을 강화할 예정”이라며 “산불 신속 대응 체계를 구축해 국민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.
대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
산림청이 산불재난 국가 위기 경보를 조정한 방향은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로