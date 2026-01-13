건조한 날씨 속 산불재난 국가 위기 경보 ‘주의’로 상향

최근 일주일간 전국서 14건의 산불 발생

이미지 확대 지난 11일 경북 의성군 한 야산에서 발생한 산불 현장에서 진화대원이 불을 끄고 있다. 의성 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 11일 경북 의성군 한 야산에서 발생한 산불 현장에서 진화대원이 불을 끄고 있다. 의성 연합뉴스

동해안 지역을 중심으로 건조주의보와 강풍주의보가 이어지면서 대형 산불 발생 위험이 고조되고 있다.산림청은 13일 오후 2시를 기해 전국의 산불재난 국가 위기 경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향했다고 밝혔다.최근 일주일간 전국에서 14건의 산불이 발생했다. 지난 10일 경북 의성에서는 겨울철 산불로 주민 대피령이 내려지고 산림 93㏊의 피해가 발생했다.산불 경보 상향에 따라 관계 기관은 산불 발생 취약 지역에 산불예방진화대를 고정 배치하고, 공무원별 담당 구역을 정해 순찰·단속 활동을 강화할 예정이다.금시훈 산림청 산불방지과장은 “건조한 날씨 속에 산불 발생 위험이 커지면서 예방 활동을 강화할 예정”이라며 “산불 신속 대응 체계를 구축해 국민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.