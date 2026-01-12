공공이 개발해 기술이전 ‘파티클보드’ 생산 2년 만에 80배 증가

품질·가격 경쟁력에 수입 구조용 파티클보드 대체

공공분야가 개발해 기술을 이전한 목조 제품 생산이 2년 만에 80배 증가한 것으로 나타났다.12일 산림청 국립산림과학원에 따르면 2023년 ‘구조용 파티클보드 제조 기술’을 국내 산업계에 이전한 결과 지난해 제품 판매량이 10만 6000장에 달했다. 이는 축구장 45개 면적으로, 30평형 주택 약 600동을 지을 수 있는 물량이다.구조용 파티클보드는 목조와 모듈러 주택의 벽, 바닥, 지붕 등에 사용하는 핵심 자재다. 그동안 국내 목조건축 시장에서 배향성 스트랜드보드(OSB)는 전량 수입하면서 가격 변동과 수급 불안정에 취약했다. 대팻밥을 압축하는 방식으로 생산한 수입 제품과 달리 산림과학원은 목재를 파쇄한 칩을 활용해 파티클보드 제작 기술을 개발해 2023년 국내 기업에 기술을 이전했다.파티클보드는 주로 싱크대 등 주방 가구용으로 많이 사용했으나 견고성이 강화돼 건축 벽체용 덮개 재료 등으로 용도가 늘고 있다. 더욱이 가격 경쟁력도 갖춰 수입재 대체가 가능한 것으로 평가됐다.산림과학원은 국가 연구기관의 원천 기술이 기업에 이전돼 제품화되고 실생활에 활용되면서 연구개발(R＆D) 성과가 상용화 단계로 안착하고 있다고 설명했다.이상민 국립산림과학원 목재공학연구과장은 “구조용 파티클보드의 적용 범위를 바닥과 지붕까지 확대하고 공급망 내 국산 자재 점유율을 높일 계획”이라며 “산업계와 협력해 소비자 맞춤형 제품 개발 기술 지원을 강화하겠다”고 말했다.