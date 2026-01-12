녹색서울실천사업 참여단체 모집

2026-01-12 31면

서울시는 환경문제 해결을 위한 ‘2026년 녹색서울실천공모사업’ 신청을 12일부터 다음 달 3일까지 받는다. 서울시와 녹색서울시민위원회, 시민단체가 협력·진행하며 1998년부터 이어졌다.11일 시에 따르면 서울의 비영리민간단체·비영리법인·사회적협동조합을 대상으로 환경과 자원순환 분야 사업에 총 3억원(사업당 최대 2000만원)을 지원한다. 지원 분야는 기후대기, 자원순환, 생태, 환경보건, 환경교육 5개 분야 사업과 자유 주제인 일반 사업이다. ﻿신청은 지방보조금관리시스템(https://www.losims.go.kr)에서 가능하다. 결과는 2월 중 서울시 홈페이지(www.seoul.go.kr)를 통해 발표한다. ﻿