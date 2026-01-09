‘강선우 1억원’ 김경, 12일 오전 귀국…경찰 “조사 일정 조율”

이미지 확대 김경 서울시의원. 서울시의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 김경 서울시의원. 서울시의회 제공

강선우 무소속 의원에게 공천 대가로 1억원을 전달했다는 의혹을 받는 김경 서울시의원이 오는 12일 오전 귀국한다.미국에 체류 중인 김 시의원은 현지시각으로 주말 중 출국해 한국 시각으로 월요일인 12일 새벽 인천공항에 도착하는 것으로 전해졌다.김 시의원에 대해 ‘입국 시 통보’ 조치를 요청한 경찰은 김 시의원이 귀국하는 대로 조사할 계획이다.김 시의원은 최근 경찰에 혐의를 인정하는 취지의 자술서를 제출한 것으로 알려졌다. 김 시의원은 자술서에서 2022년 지방선거를 앞두고 강 의원 측에게 1억원을 건넸다가 돌려받았다며 사실상 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.