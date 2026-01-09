전북대 올해 학부 등록금 동결…18년간 그대로

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

전북대 올해 학부 등록금 동결…18년간 그대로

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-01-09 10:30
수정 2026-01-09 10:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
전북대학교 본관. 전북대 제공
전북대학교 본관. 전북대 제공


전북대학교가 2026학년도 학부 등록금을 동결하기로 결정했다.

전북대는 지난 8일 등록금심의위원회를 열고 논의한 결과 동결하기로 했다고 9일 밝혔다. 전북대의 등록금 동결은 2009년 이후 18년째 이어졌다. 지난 2012년에는 학부 등록금을 5.6% 인하한 바 있다.

심의위원들은 고물가 등 사회 전반의 경제적 부담이 가중되는 현실을 고려할 때 학생과 학부모의 부담을 최소화하는 것이 거점국립대학의 책무라는 데 의견을 모았다.

오랜 기간 이어진 등록금 동결로 어려워진 대학 재정 여건 문제는 정부 재정지원사업 참여 확대, 연구비 수주, 발전기금 모금 등 다양한 재원 확보 노력을 통해 해소해 나간다는 방침이다.

양오봉 총장은 “우리 대학이 지역발전을 이끄는 플래그십 대학을 지향하는 만큼, 학생과 학부모의 경제적 부담을 최소화하기 위해 18년 연속 등록금 동결을 결정했다”며 “교육 관련 정부 지원사업과 발전기금을 적극 유치·활용해 등록금 동결이 학생 교육의 질이나 취업 지원에 영향을 미치지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
설정욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
전북대 2026학년도 학부 등록금 동결은 연속 몇 년째인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로