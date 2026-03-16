놀이터서 초등생 목 아래 ‘탄두 추정’ 물체 박혀…軍 “경위 파악 중”

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놀이터서 초등생 목 아래 ‘탄두 추정’ 물체 박혀…軍 “경위 파악 중”

이보희 기자
입력 2026-03-16 21:04
수정 2026-03-16 22:48
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“1.5㎞ 거리에 군 사격장…사격 훈련” 확인

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예비군들이 영상모의 사격 훈련을 하고 있다. 기사와 직접적인 관련 없는 자료사진. 2026.03.03.뉴시스
예비군들이 영상모의 사격 훈련을 하고 있다. 기사와 직접적인 관련 없는 자료사진. 2026.03.03.뉴시스


대구의 한 놀이터에서 초등학생이 탄두 추정 물체에 맞아 부상을 입는 사고가 발생했다.

16일 오후 4시 3분쯤 대구 북구 한 놀이터에서 놀던 초등학생 A양이 탄두로 추정되는 물체에 목 아래 부위를 다쳤다는 신고가 접수됐다.

A양은 병원으로 옮겨져 신체에 박힌 해당 물체를 제거한 뒤 귀가했다. 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 현장에서 발견된 물체를 탄두로 추정하고 사건을 군 수사기관에 이첩했다.

군 당국은 사고가 발생한 장소에서 직선거리로 1.5㎞ 떨어진 곳에 군 사격장이 있으며 이날 사격 훈련이 이뤄진 것으로 파악했다.

군은 탄두가 지면의 돌이나 철제 구조물 등에 맞고 튕겨 나가는 이른바 ‘도탄 현상’으로 인해 예상보다 먼 거리까지 이동했을 가능성도 배제하지 않고 있다.

군 당국은 해당 물체가 실제 탄두인지 여부를 확인하는 한편 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
이보희 기자
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