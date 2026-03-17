[길섶에서] 교복값 단상

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2026-03-17 26면

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1년간의 영국 연수 생활을 할 때 두 아들은 초등학생이었다. 영국에서는 초등학생도 교복을 입는다. 학교가 정한 색상으로 칼라 셔츠, 라운드 티, 바지 등을 하복·동복으로 샀다. 영국의 부가가치세는 20%인데 교복에는 부과되지 않는다. 비싼 브랜드도 있지만 대형마트 판매대의 교복들은 저렴했다.국내에서도 교복에 대한 부가세 면세 제안이 나온 적이 있다. 당시 대형업체들의 시장점유율이 높아 효과가 작은 데다 교육 관련 다른 용품에 대해서도 부가세 면세 요구가 나올 수 있다는 지적 등으로 무산됐다. 대신 학교 단위 공동구매를 통해 가격을 낮추고 있다. 공동구매해도 여전히 비싸다. 교복의 제조·판매 시장구조에 약간의 변형만 가했기 때문이다. 학기 중간중간 와이셔츠나 바지 등이 필요할 때는 학교 근처 교복 판매점을 이용해야만 한다.교복은 등교 준비 시간에 옷을 둘러싼 신경전을 줄일 수 있다는 점에서 학부모 입장에서는 편하다. 구매도 편하게 할 수 있도록 제조 과정부터 점검해 봤으면 싶다. 그러려면 학교가 먼저 교복의 세부 사항에 대해 유연해야 한다.