KLPGA 더 시에나 오픈, 브랜드 전문가 노희영 씨가 기획 총괄

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

KLPGA 더 시에나 오픈, 브랜드 전문가 노희영 씨가 기획 총괄

권훈 기자
입력 2026-03-17 11:24
수정 2026-03-17 11:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
기업 브랜드 전문가 노희영 디렉터. 세마스포츠마케팅 제공.
기업 브랜드 전문가 노희영 디렉터. 세마스포츠마케팅 제공.


기업 브랜드 전문가인 노희영 디렉터가 오는 4월 2일부터 나흘 동안 경기도 여주 더 시에나 벨루토 컨트리클럽에서 열리는 2026년 한국여자프로골프(KLPGA)투어 더 시에나 오픈 총괄 기획으로 참여한다고 대회 운영사 세마스포츠마케팅이 17일 밝혔다.

노 디렉터는 마켓오, 비비고 등 식품 브랜드를 기획하고 CGV, 올리브영 등의 리뉴얼을 이끈 인물이다. 이번 대회에서는 KLPGA투어의 기존 경기 운영 방식에 주최사인 더 시에나 그룹의 호텔·리조트·F＆B 사업 정체성을 접목하는 역할을 맡았다.

현장은 멤버십 중심의 브랜드 경험을 갤러리 구역까지 확장하여 조성된다. 더 시에나 그룹의 정체성을 바탕으로 대회 전용 비주얼 아이덴티티를 신규 개발해 포스터, 트로피, 사인 시스템 및 공간 연출 등 대회 전반에 일관되게 적용했다.

노희영 디렉터는 “KLPGA의 전통과 권위를 존중하면서 주최사의 라이프스타일 철학을 보여주는 대회로 기획했다”며 “경기 중심의 이벤트를 넘어 선수와 갤러리, 브랜드가 함께 즐기는 골프 페스티벌이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

주최사인 더 시에나 그룹 측은 “선수들에게 최상의 환경을 제공하는 동시에 갤러리에게는 골프와 문화가 결합된 새로운 관람 경험을 선보일 것”이라고 덧붙였다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

이미지 확대
더 시에나 오픈 티징 포스터. 세마스포츠마케팅 제공.
더 시에나 오픈 티징 포스터. 세마스포츠마케팅 제공.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
노희영 디렉터가 참여하는 대회의 개최 기간은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로