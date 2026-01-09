설 명절 SRT 승차권 26~29일 예매

26~27일 교통약자·28~29일 전 국민 대상

SRT 운영사인 SR은 설 연휴인 2월 13~18일 6일간 운행하는 열차 승차권 예매를 26~29일 나흘간 진행한다고 9일 밝혔다.26~27일은 경로·장애인·국가유공자 등 교통약자를 대상으로 한 우선 예매를 오전 9시부터 오후 3시까지 실시한다. 65세 이상 고령자와 장애인복지법에 따른 등록 장애인, 국가유공자(교통지원 대상) 등이 대상이다. 사전에 등록한 교통약자는 전용 홈페이지(etk.srail.kr)에서 온라인으로 예매할 수 있다. 기존 등록한 장애인과 경로 고객은 별도 절차 없이 예매할 수 있고 사전에 등록하지 못했더라도 전화(1800-0242) 예매는 가능하다.특히 올해는 교통약자의 예매 편의를 위해 전화접수 예매에 인공지능(AI) 기술을 적용한 보이스 로봇 서비스를 도입했다. 통화량 급증으로 발생하는 상담 대기시간을 단축하고, 통화가 끝나면 예약내용을 문자로 받아볼 수 있다.전 국민 대상 예매는 28~29일 이틀간 오전 7시부터 오후 1시까지 진행한다. 28일은 경부·경전·동해선, 29일은 호남·전라선 승차권을 예매할 수 있다. 예매 승차권은 29일 오후 3시부터 2월 1일 자정까지 결제해야 한다. 우선 예매 승차권은 2월 4일 자정까지다. 결제하지 않은 승차권은 자동 취소된다.