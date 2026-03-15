이 대통령 “문화 강국 대한민국의 뿌리는 문화예술인의 노력에 있어”

이 대통령 부부, 문화예술인 차담회

김혜경 여사 “고군분투하는 여러분 응원”

이미지 확대 이재명 대통령, 창원 지역예술인 차담회 발언 이재명 대통령이 15일 경남 창원시 마산합포구 창동예술촌 아트센터에서 열린 창원 지역예술인과의 대화에서 발언하고 있다.

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이미지 확대 이재명 대통령 부부, 창원 반송시장 방문 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 성산구 반송시장을 찾아 시민들과 인사하고 있다.

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이재명 대통령은 15일 “문화강국 대한민국의 뿌리는 현장, 일선의 잔뿌리 같은 문화예술인 여러분의 노력에 있다”고 강조했다.이 대통령은 이날 경남 창원 창동예술촌 아트센터에서 지역예술인과 차담회를 하며 문화예술계 지원의 어려움을 언급하며 이처럼 말했다.이 대통령은 “다른 분야들은 신경을 쓰면 일선에 가서 (지원 정책 등이) 닿는데 문화예술 분야는 들어가면 쪼개지고 또 쪼개지고…끝이 없다”고 지적했다. 이어 “어떤 때는 부정부패 수단으로 전락하기도 한다”라며 “예를 들어 창작 지원 같은 걸 하면 회사들이 중간에 들어오고 뭘 해 먹는다. 정말로 지원이 필요한 사람들에게 가서 닿지 않는다”라고 설명했다.이 대통령은 문화예술계가 워낙 다양하기 때문에 하나의 지원책을 마련하기 어렵다고 했다. 이 대통령은 “다양한 독창성, 창의성, 자유로움 등이 속성이다 보니 너무 다종다양해서 행정적으로 직접 닿기가 어렵구나 하는 생각이 든다”며 “결국 저는 위에서 아래로 (지원하는) 이것도 중요한데 현장에서부터 좀 주체적인 노력이 많이 필요하다”고 했다. 이어 “‘대통령님 이런 게 있다’, ‘해주면 다행이고 아니면 그만이고’ 이런 것도 있다”고 지적했다.이 대통령은 “산업, 복지 지원 정책은 요구가 아주 강하다. 통일된 메시지를 준다”며 “문화예술 영역은 단결, 단합이 안 되는 측면도 있고 다종 갈래가 많아서 그렇다”고 밝혔다. 그러면서 “대한민국이 문화강국으로 발돋움하고 해외에서도 선망하기는 하는데 제가 보기엔 문화예술계 바닥 밑바탕은 그렇게 튼튼하지 못하다. 심하게 이야기하면 산소부족으로 썩어가는 거 아니냐는 생각도 든다”라고 분석했다.이 대통령은 문화예술계가 직접 적극적으로 요구해달라고 강조했다. 이 대통령은 “여러분의 주체적 노력이 필요할 것 같다”고 했다. 이어 “지원 사업이나 규모를 많이 할 생각인데 한편으로 드는 생각은 기존 지원 시스템에 의해 이를테면 밑 빠진 독에 물 붓기처럼 될 수 있겠다. 몇몇 사람만 배를 불리는 결과가 되지 않을까 우려점이 있는데 이번 기회에 여러분도 같이 노력하면 좋겠다”고 촉구했다.이 대통령과 동행한 김혜경 여사도 “지금 여러분을 뵈니까 말초신경처럼 모세혈관처럼 있는 여러분이 계셔서 해외에서 K컬처가 선망의 대상이 되고 궁금증의 대상이 된 것 같다”고 말했다. 김 여사는 “열악한 환경에도 고군분투하는 여러분을 응원한다”며 “이분(이 대통령)께 많이 요구하시기 바란다”고 말해 참석자들이 웃음을 터뜨리기도 했다.앞서 이 대통령 부부는 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 뒤 인근 전통시장인 창원 반송시장을 방문해 장바구니 물가를 살펴보기도 했다.반송시장은 1988년 개장해 ‘칼국수 골목’으로 주변에 널리 알려진 시장이다. 이 대통령은 더불어민주당 당대표 시절이던 2024년 3월에도 이곳을 방문한 적이 있다.이 대통령이 모습을 나타내자 상인들과 주민들은 박수와 환호를 보내며 응원했다. 그러자 이 대통령 부부도 주민들과 악수하거나 하이파이브를 하며 화답했고 일부 어린이들에게는 허리를 숙여 눈을 맞추며 반가움을 보였다고 안귀령 부대변인이 전했다.