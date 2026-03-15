정원오 “서울, 30분 통근도시 만들겠다”

첫 정책공약… 교통체계 혁신, 통근시간 30분
공공 공유오피스·집 앞 10분 역세권 조성 추진
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발언하는 정원오 예비후보
더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 지난 11일 서울 종로구 상연재에서 열린 캠프 1차 프레스데이에서 발언하고 있다. 연합뉴스
6·3 지방선거 서울시장 출마를 선언한 더불어민주당 정원오 예비후보는 첫 정책공약으로 ‘30분 통근도시’ 구상을 발표했다.
정 예비후보는 15일 유튜브와 페이스북 등 소셜미디어(SNS)에 올린 영상에서 “서울 교통 체계 혁신을 통한 ‘30분 통근도시’를 조성하겠다”고 밝혔다. 공공 공유오피스와 내 집 앞 10분 역세권 조성 등이 핵심이다.
그는 “수도권이 점점 확장되면서 직주(직장과 주거) 불일치 심화, 권역별 대중교통 인프라 격차 등으로 이동 불평등이 커지고 자치구별 통근시간 격차도 가중됐다”면서 “지속적으로 확충된 지하철망을 효율적으로 연계·보완하는 버스 노선망 개편은 제대로 이행되지 않아 노선 체계의 비효율성이 심화되고 있다”고 설명했다.
정 예비후보는 우선 시민들이 먼 회사에 출퇴근하지 않고 집 가까운 곳에서 근무할 수 있는 ‘내 집 앞 공공 공유오피스’를 공급해 유연근무제를 활성화하겠다고 밝혔다. 대중교통, 승용차, 도보 등 이동 수단별 맞춤형 근무센터를 만들고, 베드타운형(대규모 주거 지역 거점), 쾌적 근무형(한강 등 공원 주변), 지역 상생형(전통시장·노후 상가 주변) 등 지역 맞춤형 근무센터를 만든다는 계획이다.
이어 경전철 건설에 속도를 높여 내 집 앞 10분 역세권 조성도 추진한다. 서울의 시내버스 준공영제 개혁으로 ‘내 집 앞 5분 정류소’를 실현할 계획이다. 중복 노선을 개편하고 마을버스 노선도 대대적으로 손을 봐 현재 43.8분 안팎인 서울 시민들의 통근 시간을 평균 30분으로 줄인다는 목표다.
아이수루 서울시의원 “과학기술 분야 성평등 확대”… 여성과학기술인 조례 통과
서울특별시의회 문화체육관광위원회 아이수루 부위원장(더불어민주당·비례)이 대표 발의한 「서울특별시 여성과학기술인 육성 및 지원 조례안」이 13일 개최한 제334회 서울시의회 임시회 제3차 본회의에서 최종 의결됐다. 이번 조례는 여성과학기술인의 연구 활동과 경력 개발을 지원하고, 과학기술 분야에서의 성평등 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 여성 인재가 과학기술 분야에서 지속적으로 성장할 수 있는 정책적 기반을 구축하는 데 목적이 있다. 조례에는 ▲여성과학기술인 육성 및 지원을 위한 기본계획 수립 ▲연구활동 및 경력개발 지원 ▲교육·네트워크 활성화 ▲관련 기관 및 단체와의 협력 체계 구축 등 여성과학기술인 지원을 위한 다양한 정책 추진 근거가 포함됐다. 아이수루 의원은 “과학기술 분야는 미래 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 영역이지만 여성 인력의 참여와 성장 환경은 여전히 충분하지 않은 상황”이라며 “이번 조례를 통해 여성과학기술인이 경력 단절 없이 연구와 활동을 이어갈 수 있는 제도적 기반이 마련되길 기대한다”고 밝혔다. 또한, 아이수루 의원은 “과학기술 분야에서 다양성이 확보될 때 혁신도 더욱 확대될 수 있다”며 “서울시가 여성과학기술인이 역량을 충분히 발휘할
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정 예비후보는 “서울 지역 전역을 평균 30분에 통근 가능한 도시로 만들어 시민들의 출퇴근길을 피곤하지 않게 만들겠다”고 강조했다.
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