나주시 ‘나주밥상’ 브랜드화 본격 시동

“맛으로 관광객 잡는다”

'나주밥상' BI 이미지.

전남 나주시가 ‘2026 나주 방문의 해’를 앞두고 지역 대표 미식 브랜드인 ‘나주밥상’의 경쟁력 강화와 브랜드 구축에 박차를 가하고 있다.나주시는 최근 ‘나주밥상’으로 지정된 업소 대표자 44명과 한국외식업중앙회 나주시지부 관계자들이 참석한 가운데 ‘나주밥상 브랜드화 사업설명회’ 개최했다. 이번 설명회는 나주만의 차별화된 미식 문화를 정착시키고, 이를 관광 자원과 연계하기 위한 구체적인 추진 방향을 공유하기 위해 마련됐다.품질 향상과 민관 협력 ‘총력’ 나주시는 이번 설명회를 기점으로 지정 업소와의 소통을 강화하고, 민관 협력 중심의 운영 체계를 확립할 방침이다.구체적인 지원 방안으로는 △위생 물품 지원 △노후 위생시설 개보수 △대외 홍보 강화 △위생 및 친절 서비스 교육 △전문 외식 경영 컨설팅 등이 포함됐다.‘나주밥상’, 엄격한 기준으로 선별 ‘나주밥상’은 단순히 맛에만 치중하지 않고 위생, 서비스, 가격 등 다각적인 기준에서 우수성을 인정받은 업소만을 선별해 지정하는 나주시의 핵심 외식 브랜드다. 시는 이를 통해 나주를 찾는 관광객들에게 신뢰할 수 있는 먹거리를 제공할 계획이다.체류형 관광의 핵심 자산 윤병태 나주시장은 “‘나주밥상’은 나주의 역사와 문화, 시민들의 삶의 이야기가 녹아 있는 중요한 관광 자산”이라며, “나주를 방문하는 관광객들에게 차별화된 미식 경험을 제공해 만족도를 높이고, 이를 통해 ‘머무르는 관광’의 기반을 다지겠다”고 강조했다.나주시는 앞으로도 ‘나주밥상’을 기반으로 한 다양한 관광 콘텐츠를 개발해 지역 경제 활성화와 관광객 유치에 전력을 다할 계획이다.