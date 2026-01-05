부산·경남 행정통합 속도 붙나…찬성 20%p 올라 53.6%

이미지 확대 2024년 11월 경남도청에서 열린 부산경남 행정통합 공론화위원회 출범식에 참석한 박완수 경남도지사(왼쪽)와 박형준 부산시장. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2024년 11월 경남도청에서 열린 부산경남 행정통합 공론화위원회 출범식에 참석한 박완수 경남도지사(왼쪽)와 박형준 부산시장. 부산시 제공

부산·경남 행정통합에 시·도민 절반 이상이 찬성한다는 조사 결과가 나왔다. 2년 전 여론조사 때보다 행정통합에 대한 인지, 찬성 비율 모두 상승해 부산·경남 통합이 탄력을 받을지 주목된다.5일 부산·경남 행정통합 공론화위원회에 따르면 지난 12월 23~29일 시·도민 4007명(부산 2018명, 경남 2029명)을 대상으로 실시한 여론조사에서 53.7%가행정통합에 찬성(필요)한다고 답했다. 찬성 비율은 부산이 55.6%로 경남의 51.7%보다 높았다. 행정통합에 반대(불필요)한다는 의견은 29.2%였다. 나머지 17.2%는 모름 또는 응답 거절이었다.특히, 부산·경남 행정통합에 찬성한다는 의견이 앞선 조사보다 17.55% 높게 나타나 주목받는다. 행정통합 여론조사는 2023년 6월과 지난해 9월에도 실시했는데, 찬성 비율은 각 35.6%와 36.1%였다.행정통합에 관한 인지율도 55.8%로 과반을 넘어섰다. 앞선 조사에서 행정통합이 무엇인지 알고 있다는 응답은 30.6%, 35.7%에 그쳤는데, 이번 조사에서 20%포인트 이상 상승했다.행정통합이 부산과 경남의 강점을 강화하는 데 ‘도움이 된다’고 응답한 비율도 65.8%로, ‘도움이 되지 않는다’의 25.8%보다 배 이상 높게 나타나 시도민이 행정통합을 긍정적으로 인식하는 것으로 조사됐다.대전·충남과 광주·전남이 행정통합을 추진 중인 가운데, 부산·경남도 긍정적 여론조사 결과가 나오면서 통합에 속도를 낼 수 있을지 관심이 쏠린다.공론화위원회는 오는 13일 경남에서 마지막 회의를 진행한 뒤 최종 의견서를 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사에게 전달할 계획이다.