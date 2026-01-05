아르바이트 고교생들, 식당서 쓰러진 80대 손님 심폐소생술로 구조

이미지 확대 울산 동구 일산지 회센터에서 80대 손님을 심폐소생술로 구조한 윤재준(사진 왼쪽) 군과 화암고 문현서 군. 울산시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 울산 동구 일산지 회센터에서 80대 손님을 심폐소생술로 구조한 윤재준(사진 왼쪽) 군과 화암고 문현서 군. 울산시교육청 제공

울산의 고등학생들이 식당에서 의식을 잃고 쓰러진 80대 손님을 심폐소생술로 구조했다.5일 울산교육청에 따르면 울산 대송고등학교 2학년 윤재준 군과 화암고등학교 2학년 문현서 군은 지난달 28일 오후 1시 30분쯤 동구 일산지 회센터에서 주말 아르바이트를 하던 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 손님을 목격했다.이들은 위급한 상황을 직감하고 역할을 나눠 대응에 나섰다. 문 군은 손님을 평평한 곳에 안전하게 눕힌 뒤 기도를 확보했고, 윤 군은 심폐소생술을 진행했다.이들의 신속한 대처로 손님은 현장에서 의식을 회복할 수 있었고, 이후 도착한 119구급대에 의해 병원으로 이송됐다.이들의 선행은 현장에 있던 목격자가 학교 누리소통망인 인스타그램에 해당 학생을 칭찬해 달라는 내용의 글을 올리면서 알려졌다.윤 군은 “HD현대중공업 사내 특수 구조대원인 아버지의 영향으로 어려서부터 안전의 중요성을 자연스럽게 익혔다”며 “평소 학교에서 배운 안전교육과 심폐소생술 교육이 실제 상황에서 당황하지 않고 대처하는 데 큰 도움이 됐다”고 말했다.