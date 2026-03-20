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‘호랑이의 기습’ 콘셉트… 축구대표팀 월드컵 유니폼 공개

오는 6월 2026 북중미월드컵에서 한국 대표팀이 입을 유니폼이 19일 공개됐다. ‘호랑이의 기습’을 디자인 콘셉트로 한 유니폼은 ‘백호’의 강인함과 응집된 에너지를 디자인에 담았다. 황희찬(왼쪽)과 이재성(가운데)이 모델로 나선 홈 유니폼은 백호를 모티브로 삼아 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀어냈다. 오현규(오른쪽)가 입은 원정 유니폼에는 ‘기습’ 서사를 적용해 에너지와 폭발적인 기세를 담았다. 대표팀 유니폼은 23일 공식 출시되며 28일 코트디부아르와의 평가전에서 선수들이 처음으로 착용한다.

나이키 제공