‘호랑이의 기습’ 콘셉트… 축구대표팀 월드컵 유니폼 공개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘호랑이의 기습’ 콘셉트… 축구대표팀 월드컵 유니폼 공개

입력 2026-03-20 00:35
수정 2026-03-20 00:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
‘호랑이의 기습’ 콘셉트… 축구대표팀 월드컵 유니폼 공개
‘호랑이의 기습’ 콘셉트… 축구대표팀 월드컵 유니폼 공개 오는 6월 2026 북중미월드컵에서 한국 대표팀이 입을 유니폼이 19일 공개됐다. ‘호랑이의 기습’을 디자인 콘셉트로 한 유니폼은 ‘백호’의 강인함과 응집된 에너지를 디자인에 담았다. 황희찬(왼쪽)과 이재성(가운데)이 모델로 나선 홈 유니폼은 백호를 모티브로 삼아 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀어냈다. 오현규(오른쪽)가 입은 원정 유니폼에는 ‘기습’ 서사를 적용해 에너지와 폭발적인 기세를 담았다. 대표팀 유니폼은 23일 공식 출시되며 28일 코트디부아르와의 평가전에서 선수들이 처음으로 착용한다.
나이키 제공


오는 6월 2026 북중미월드컵에서 한국 대표팀이 입을 유니폼이 19일 공개됐다. ‘호랑이의 기습’을 디자인 콘셉트로 한 유니폼은 ‘백호’의 강인함과 응집된 에너지를 디자인에 담았다. 황희찬(왼쪽)과 이재성(가운데)이 모델로 나선 홈 유니폼은 백호를 모티브로 삼아 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀어냈다. 오현규(오른쪽)가 입은 원정 유니폼에는 ‘기습’ 서사를 적용해 에너지와 폭발적인 기세를 담았다. 대표팀 유니폼은 23일 공식 출시되며 28일 코트디부아르와의 평가전에서 선수들이 처음으로 착용한다.

나이키 제공

2026-03-20 B6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로