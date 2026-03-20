세단처럼 안락하고 SUV처럼 다재다능… 외관도 잘 빠졌네

이달 출시한 르노 ‘필랑트’ 타 보니

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2026-03-20 B4면

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르노코리아가 이번 달 출시한 준대형 크로스오버(CUV) ‘필랑트’는 세단의 안락함과 스포츠유틸리티차(SUV)의 다재다능함을 만끽할 수 있는 하이브리드차였다. 지난 4일 경북 경주시와 울산 울주군 일대를 오가는 약 140㎞ 구간에서 필랑트를 시승한 뒤 떠오른 단어는 ‘대담함’이었다. 별똥별 꼬리를 형상화한 각진 후면이 눈길을 끌었고, 폭이 1890㎜에 달하는 전면부는 웅장했다.시동을 거니 출발은 조용하고 가속은 경쾌했다. 하이브리드 시스템 특유의 전기모터가 저속에서 차를 가볍게 밀어내고 속도가 붙으면 엔진이 자연스럽게 힘을 보탰다. 경주 토함산 자락의 왕복 2차로인 추령재길을 달릴 때도 차량이 좌우로 흔들리는 롤링 현상을 느끼지 못했다. 1635㎜로 비교적 낮은 전고 덕분에 무게 중심이 위로 쏠리지 않아 차량이 안정적이었다. 고속도로에서 시속 100㎞ 이상 속도를 냈을 때도 정숙했다. 주변 소음과 반대되는 파형을 생성해 소음을 차단하는 ‘액티브 노이즈 캔슬레이션’(ANC)과 전면 1열 및 2열 사이드에 이중 접합 차음 유리를 적용했다고 업체는 설명했다.운전석 앞부터 조수석 앞까지 연결한 디스플레이에는 일종의 ‘프라이버시 필터’ 기능이 적용돼 운전석에서 조수석 쪽 화면을 봐도 새까맣게만 보였다. 차량용 인공지능(AI) 기반 음성 비서인 에이닷 오토 기능도 특징적이었다. “하이 르노, 에어컨 살짝만 틀어줘”라고 말하자, 차량은 “자동차 에어컨을 켤게요”라고 반응했고 실내 온도가 내려갔다. 이날 주행에서 계기판에 찍힌 연비는 15.8㎞/ℓ였다. 도심과 산길, 고속도로, 곡선주로 등 다양한 코스를 달렸으니, 나쁘지 않은 연비였다.