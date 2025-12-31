광주시·전남도, 내달 2일 ‘시·도 행정통합 추진 선언문’ 발표

강기정 시장·김영록 지사, “지금의 최적의 시기” 공감대

광주·전남 행정통합에 함께 나서기로 한 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 오는 1월 2일 통합 추진 선언문을 발표한다.31일 광주시·전남도에 따르면 강 시장과 김 지사는 새해를 맞아 2일 오전 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배한 뒤 광주·전남 행정통합을 위한 ‘통합추진 선언문’을 발표할 예정이다.선언문을 발표할 구체적인 장소는 알려지지 않았지만, 5·18민주묘지가 될 가능성이 크다.광주시와 전남도는 지난해 11월 발표된 대전·충남 통합 지방자치단체 출범 추진을 위한 공동선언문을 바탕으로 선언문에 담길 내용을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.강 시장은 지난 30일 기자간담회를 열고 ‘광주·전남 행정통합을 위한 추진획단’을 공동으로 구성할 것을 전남도에 제안했다. 강 시장은 “통합을 위해선 전남의 동의가 더 중요한 데, 전남이 먼저 제안한 지금 광주가 머뭇거릴 이유가 없다”며 “지금 당장 만나 ‘공동추진기획단’을 구성하자”고 말했다.이에 대해 김영록 지사는 “인공지능·에너지 전환 시대를 맞아 광주·전남의 대부흥을 위해서는 광주·전남 대통합이 필요하다”며 “행정통합 추진기획단을 광주·전남이 각각 운영, 협력을 강화해 나가고 ‘행정통합추진협의체’를 공동으로 구성해 숙의와 공론화 과정을 거쳐 나가자”고 제안했다.