관악 신림6·8구역, ‘숲세권 700세대’로…재개발 정비계획 가결

서울시 도시계획위원회 수권본과위원회 심의 통과
관악 신림6구역 위치도 및 조감도
서울 관악구 신림6구역과 8구역 등 신림 권역 일대가 전체 7000세대 규모의 숲세권 주거지로 탈바꿈한다.
30일 관악구에 따르면, 지난 24일 열린 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회에서 ‘신림6구역 주택정비형 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’과 ‘신림8구역 주택정비형 재개발사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정(안)’이 수정 가결됐다.
이에 따라 총 7000여세대 규모의 주거지가 조성된다. 신림6구역과 8구역은 각각 삼성산, 관악산 자락에 자리 잡은 ‘숲세권’으로 경사지, 구릉지 등 지형적 특성을 고려한 맞춤형 정비계획이 수립됐다.
신속통합기획 후보지인 신림6구역은 인접한 신림5구역과 연계해 약 5000세대 규모의 주거단지로 재탄생한다. 최고 28층으로 삼성산 주변부에는 중·저층 동을, 단지 중심부에는 고층 동을 배치해 자연경관을 보호하며 주거지와 균형을 맞춘다.
또한 신림5구역과 하나로 이어지는 ‘공공보행통로’를 조성하고 맞닿은 위치에 커뮤니티 시설 등 공유 공간을 도입해 생활권 연계를 강화한다.
오랜 기간 개발이 정체됐던 신림8구역은 자연환경, 교통 여건 등을 종합적으로 재고려해 최고 33층 총 2257세대의 난곡 생활권의 중심 주거지로 탈바꿈할 예정이다. 관악산 능선과 건우봉, 목골산 등 자연경관과 어우러지는 건축물 높이 계획으로 경관축과 바람길을 확보한다. 교통 혼잡을 줄이기 위해 난곡로에는 진출입 우회도로를 신설하고, 난곡로26길은 도로 폭을 넓힐 계획이다.
박준희 구청장은 “이번 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회 심의 통과로 노후 주거지 재편이 안정적으로 추진될 수 있도록 구 차원의 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
