상주 국도서 추돌 사고로 20명 경상…경찰, “블랙아이스 추정”

방금 들어온 뉴스

상주 국도서 추돌 사고로 20명 경상…경찰, “블랙아이스 추정”

김상화 기자
입력 2025-12-29 10:56
수정 2025-12-29 10:56
29일 오전 8시 22분쯤 경북 상주시 함창읍 신흥리 3번국도에서 승용차 등 15중 추돌사고가 발생해 7명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 경북소방본부
29일 오전 8시 22분쯤 경북 상주시 함창읍 신흥리 3번국도에서 승용차 등 15중 추돌사고가 발생해 7명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 경북소방본부


경북 상주 국도에서 블랙 아이스(도로 살얼음)로 인한 것으로 추정되는 다중 추돌 교통사고가 비슷한 시간대에 여러 건 발생했다.

29일 오전 8시 22분쯤 경북 상주시 함창읍 신흥리 3번 국도 상주 방향 편도 2차선 도로에서 15중 추돌 교통사고가 났다.

같은 시간 사고 지점 부근 반대 방향 도로에서도 2∼4중 추돌 교통사고가 2건 발생했다.

당초 사고 초기에는 중상자가 있던 것으로 알려졌으나 경찰은 사고 수습 후 경상자만 20명인 것으로 파악했다.

경상자 중 6명은 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 도로 살얼음으로 인해 사고가 난 것으로 보고 있다.

경찰은 상주 방향 편도 2차선 도로 중 한 개 차선을 통제 중이다.

경찰 관계자는 “상주 방향 도로는 3㎞가량 정체 중”이라고 말했다.
상주 김상화 기자
