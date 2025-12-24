내란 혐의자에 경주시 명예시민 수여 강행…민주·조국당 의원 반발

이미지 확대
국회 아시아태평양경제협력체(APEC) 지원특별위원회 소속 더불어민주당과 조국혁신당 국회의원들이 경북 경주시의 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 연루 인물들에 대한 명예시민증 수여를 즉각 중단하라며 반발했다.
이들은 24일 국회에서 기자회견을 열고 “성공적으로 마무리된 APEC 정상회의 성과를 두고 그 명예를 헌정질서를 훼손한 혐의자들에게 나눠주려는 일이 벌어지고 있다”며 “이는 대한민국 국격을 훼손하는 일”이라고 주장했다.
이들은 “이번 사안은 단순한 지방자치단체의 행정 판단 문제가 아니라 헌정질서와 민주주의의 기본 원칙, 국격과 직결된 중대한 사안”이라며 “시와 시의회가 12·3 내란 혐의자들에게 명예시민증을 수여하려는 절차를 즉각 중단하지 않는다면 국회 APEC 지원특위 소속 민주당 및 조국혁신당 의원들은 명예시민증을 받지 않겠다”고 했다.
이날 기자회견에는 정일영, 김재원, 김태선, 윤후덕, 임미애, 조인철, 이연희, 허성무, 김상욱, 이병진 의원이 참가했다.
기자회견에 참여한 한영태 더불어민주당 경주시지역위원회 위원장은 “시와 시의회의 결정은 시민의 뜻을 반영하기보다 특정 세력의 이해관계에 따라 움직였다는 의혹이 있다”며 “시민의 명예가 정치적 거래의 도구로 전락했다”고 주장했다.
