부산시, 유니세프 아동친화도시 갱신…2029년까지 유지

부산시는 유네세프 한국위원회로부터 아동친화도시 인증 갱신을 받았다고 21일 밝혔다.유니세프 아동친화도시는 아동의 생존, 보호, 발달, 참여 권리를 지방 정부가 정책과 행정 전반에 얼마나 잘 반영하고 있는지 평가하고 인증하는 제도다. 아동이 일상에서 느끼는 안전, 참여기회, 돌봄 환경 등이 실제로 개선되고 있는지, 지속 가능한 정책으로 이어지고 있는지를 살핀다.시는 2019년 전국 광역시 중 처음으로 유니세프 아동친화도시 인증을 받았으며, 이번 갱신을 통해 2029년 12월 18일까지 아동친화도시 자격을 유지할 수 있게 됐다.시는 그동안 이행 실적을 지난 6월 30일 제출했으며, 지난 9월 중 서면심의 결과를 통보받았다. 지난 1일 유니세프 아동친화도시 심의위원회 심사를 거쳐 인증 갱신을 확정했다. 최종 심사에서는 박형준 부산시장이 직접 아동친화도시에 대한 시의 철학과 정책 방향을 설명 설명했다.갱신 심사에서는 아동 권리 정책의 지속적인 추진 여부와 아동 참여가 실제 정책변화로 이어졌는지, 행정체계와 조례·예산·성과 관리가 체계적으로 작동하는지에 대한 심사가 이뤄졌다.시는 이번 아동친화도시 인증을 계기로 아동 참여 확대와 의견 수렴, 환류 체계 강화, 광역 차원의 협력체계 구축, 아동정책 영향평가 내실화 등 아동 삶의 질을 높이는 정책을 더욱 체계적으로 추진할 예정이다.부산시 관계자는 “부산이 모든 아이가 존중받고, 시민 모두가 안심할 수 있는 도시로 계속 나아갈 수 있게 꾸준하고 책임 있는 정책을 이어가겠다”라고 전했다.