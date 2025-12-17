“70만원 벌었어요” LG 에어컨 로고 ‘순금’이었다…대박 난 고객들

이미지 확대 과거 LG전자에서 선착순 한정으로 판매한 ‘휘센’ 에어컨 로고가 순금이라는 사실이 알려져 화제가 되고 있다. 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 과거 LG전자에서 선착순 한정으로 판매한 ‘휘센’ 에어컨 로고가 순금이라는 사실이 알려져 화제가 되고 있다. 유튜브 캡처

과거 LG전자에서 선착순 한정으로 판매한 ‘휘센’ 에어컨 로고가 순금이라는 사실이 알려져 화제가 되고 있다.금은방을 운영하는 유튜버 ‘링링언니’는 최근 ‘에어컨에도 금이 있어요?’라는 제목의 영상을 올렸다. 영상 속 유튜버는 구겨진 금 조각들을 손에 들고 고객에 “이게 뭐냐”고 물었다.이에 고객은 “LG 휘센 에어컨에서 떼어낸 거다. 에어컨 정면에 붙어 있던 로고”라며 “배송하는 아저씨가 금이라고 하고, 광고에서도 금이라고 했다. 당시에는 ‘이거 떼어가면 1만원은 준다’고 했었다”고 말했다.유튜버는 금 조각들을 녹여 분석한 결과 순금으로 확인됐다고 밝혔다. 그는 고객에게 전화를 걸어 “18K도 아니고 순금이었다”며 “중량은 한 돈에 조금 못 미쳐서 71만 3000원을 드리겠다”고 말했다.이 영상이 조회 수 100만회를 넘어서며 화제가 되자 15일 또 다른 고객이 “영상을 보고 왔다”며 유튜버를 찾아왔다. 앞선 고객의 것보다 휘센(WHISEN) 로고가 더 온전히 남아 있었다.이 고객은 “예전에 이 로고를 떼서 동네 금 거래소에 갔더니 ‘보증서도 없고 금이 아닌 것 같다’고 하더라. 버릴까 싶어서 어딘가에 던져놨는데 영상이 뜬 걸 봤다”고 전했다.유튜버는 “로고를 어떻게 이렇게 깔끔하게 떼셨나. 방법 있으면 알려 달라”라고 놀라워했고, 고객은 낚싯줄로 긁어내듯이 떼어내면 된다고 설명했다.이번 의뢰 역시 순금으로 분석됐다. 유튜버는 “무게가 1.02g이 나왔는데, 녹일 때 날아가는 금이 있다”며 “분석료를 제외하고 74만 8000원을 받을 수 있다”고 말했다.2005년 LG전자는 5년 연속 에어컨 세계 판매 1위를 기념해 선착순 1만명의 고객에게 순금 휘센 로고가 부착된 제품을 공급했다. 2008년에는 예술 작가의 서명을 새긴 순금 명판(1돈)이 적용된 휘센 에어컨 제품을 1만대 한정 판매했었다.해당 소식이 알려지자 누리꾼들은 “금이 1만원이던 시절도 있었다니”, “에어컨보다 비싼 것 아니냐”, “그냥 금색 스티커인 줄 알았다”, “가전제품이 재테크가 될 줄이야”, “대박이다” 등의 반응을 보였다.