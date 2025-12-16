6·25 전사자 유해 141구 합동 봉안식

6·25 전사자 유해 141구 합동 봉안식

입력 2025-12-16 00:08
수정 2025-12-16 00:08
6·25 전사자 유해 141구 합동 봉안식
6·25 전사자 유해 141구 합동 봉안식 15일 국립서울현충원에서 열린 6·25 전사자 발굴 유해 합동 봉안식에서 국군의장대가 영현을 봉송하고 있다. 합동 봉안식은 발굴된 유해 가운데 아직 신원이 확인되지 않은 경우 유가족을 찾을 때까지 임시로 봉안하는 행사로 이날은 6·25 전사자의 유해 141구가 봉안됐다.
연합뉴스


15일 국립서울현충원에서 열린 6·25 전사자 발굴 유해 합동 봉안식에서 국군의장대가 영현을 봉송하고 있다. 합동 봉안식은 발굴된 유해 가운데 아직 신원이 확인되지 않은 경우 유가족을 찾을 때까지 임시로 봉안하는 행사로 이날은 6·25 전사자의 유해 141구가 봉안됐다.

연합뉴스

2025-12-16 9면
