‘서울청년문화패스’ 청년 눈높이로 대폭 개선…2026년 참여자 조기 모집

약 5만명에게 최대 20만원 상당 문화관람비
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
2026년 ‘서울청년문화패스’ 신청자 모집 홍보물. 서울시 제공
서울시가 청년들의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 ‘서울청년문화패스’를 전면 개편하면서 2026년 참여자를 오는 22일부터 조기 모집한다고 15일 밝혔다. 서울청년문화패스는 서울 거주 청년에게 공연·전시 관람에 쓸 수 있는 최대 20만원 상당의 바우처를 지원하는 사업이다.
올해 이용자 1200명을 대상으로 한 만족도 조사에서 87.2%가 만족한다고 답했고, 삶의 질 향상에 도움이 됐다는 응답은 89.0%에 이를만큼 호응이 컸다. 이에 서울시는 내년부터 참여자를 상시 모집하고, 사용 기한을 연장하며 지원 인원을 확대하는 등 수요자 중심으로 개선하기로 했다. 정부의 ‘청년문화 예술패스’와 겹치지 않도록 참여자 나이를 21~23세로 조정하고, 서울 거주 청년 중 가구 기준 중위소득 150% 이하를 대상으로 운영한다. 모집 규모는 약 5만 명이다.
문화관람비(바우처) 사용 기한도 연장된다. 기존에는 연말까지 사용해야 했으나, 2026년 참여자는 2027년 3월 말까지 쓸 수 있다. 조기 모집 대상자는 2026년 2월부터 바우처 사용이 가능하다. 지원 방식도 생애 1회로 통일했다. 기존에는 소득 기준에 따라 재신청이 가능했으나, 앞으로는 21~23세 연령대에서 1회만 지원해 더 많은 청년에게 혜택이 돌아가도록 했다.
김영옥 서울시의회 보건복지위원장, ‘서울 키즈플라자 개관식’ 참석
서울시의회 보건복지위원회 김영옥 위원장(국민의힘, 광진3)은 지난 12일 강서구 화곡동에 조성된 ‘서울 키즈플라자’ 개관식에 참석해 아동복합시설 개관을 축하하고, 시설 조성에 힘쓴 관계자들의 노고를 격려했다. 이날 개관식에는 오세훈 서울시장과 김인제 서울시의회 부의장을 비롯해 진교훈 강서구청장, 신의진 연세대학교 교수 및 보육 시설 종사자와 이용 아동 및 학부모 등 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다. ‘서울 키즈플라자’는 지하 1층, 지상 4층(연면적 3779㎡) 규모로 조성된 시립 아동 복합시설이다. 1층에는 ‘서울형 키즈카페(시립 화곡점)’, 2층에는 초등 돌봄을 위한 ‘강서 거점형 키움센터’, 3·4층에는 전국 최초의 어린이 전용 심리검사치료 기관인 ‘서울어린이미래활짝센터’가 들어서, 아이들의 놀이와 돌봄, 마음건강까지 한 곳에서 챙길 수 있는 통합 거점시설로 마련됐다. 김 위원장은 축사를 통해 “서울 키즈플라자는 ‘놀이’와 ‘돌봄’을 한곳으로 모으고, 여기에 ‘마음건강’ 기능까지 더한 서울시 아동정책의 새로운 이정표”라며 “명실상부 우리 아이들을 위한 ‘아동종합선물세트’ 같은 공간이 탄생한 것”이라고 그 의미를 강조했다. 특히 김 위원장은
서울시의회 바로가기
모집은 서울시 청년 종합정보 플랫폼 ‘청년몽땅정보통’을 통해 진행된다. 선정된 청년은 서울청년문화패스 전용 누리집에서 연극·뮤지컬·클래식·국악·무용·전시 등을 예매해 관람할 수 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026년 서울청년문화패스의 대상 연령은?