어린이보호구역 CCTV·안전귀가 도우미… 초등생 안전한 등·하굣길 조성

이미지 확대 울산 울주군청. 닫기 이미지 확대 보기 울산 울주군청.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

초등학생들의 안전을 위해 어린이보호구역에 방범용 폐쇄회로(CC)TV 설치와 하굣길 안전귀가 도우미가 배치된다.경찰청 통계에 따르면 전국 유괴 및 유괴 미수 범죄는 2021년 324건, 2022년 469건, 2024년 414건 발생했고, 올해는 8월 말 현재 319건(유괴 237건, 미수 82건)으로 집계됐다.이에 울산 울주군은 올해 초등학교 어린이 보호구역 등 총 2932대의 방범용 CCTV를 설치한 데 이어 내년까지 인공지능(AI)형 CCTV를 추가로 설치하고, 안전귀가 도우미를 배치할 계획이라고 16일 밝혔다.이를 위해 울주군은 교통, 식품, 환경, 이용시설, 안전교육 등 5개 분야 25개 정책 과제를 포함한 어린이 안전 시행계획을 수립했다.우선 군은 지역 내에 2932대의 방범용 CCTV를 설치했고, 초등학교 어린이 보호구역의 경우 100% 설치를 완료했다. 이어 오는 2026년까지 AI 지능형 CCTV 112대를 추가 설치할 계획이다.군은 또 청소년지도위원 127명을 통학로와 유해환경 정화 및 계도 활동을 투입하고 있다. 특히 내년부터는 50여명의 노인 일자리 인력을 초등학교 ‘늘봄학교’에 배치해 학습 보조와 1대1 안전귀가 지원서비스를 제공할 계획이다. 현재 울산교육청과 협의 중이다.군 관계자는 “초등학생들이 안전하게 등·하교할 수 있도록 다양한 안전정책을 펼치고 있다”고 밝혔다.