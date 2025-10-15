하늘그네 타다 피가 ‘철철’…남성 중요부위 찔린 아찔한 사고

이미지 확대 JTBC ‘사건반장’ 제보화면 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 JTBC ‘사건반장’ 제보화면 캡처.

제주도의 유명 테마파크에서 360도 회전 하늘그네를 탄 남성이 튀어나온 구조물에 중요 부위를 찔리는 중상을 입었다. 사고 발생 후 한 달이 지난 현재도 일상생활이 불가능한 수준의 후유증을 겪고 있다.13일 방송된 JTBC ‘사건반장’에 따르면 지난 8월 8일 제주도 테마파크의 360도 회전형 하늘그네에 탑승한 A씨가 회음부 안쪽이 3cm가량 찢어지는 부상을 당했다. 하늘그네는 탑승자가 안전장치를 한 뒤 공중에서 회전하며 비행을 즐기는 레저기구다.A씨는 다른 지역에서 회전형 그네를 타본 경험이 있어 안심하고 탑승했다. 5바퀴째를 도는 중 다리에 힘이 풀려 자연스럽게 좌석에 앉는 순간, 중요 부위가 무언가에 찔리는 느낌을 받았다.범인은 그네의 발 고정 잠금장치였다. 이 구조물이 좌석 위로 튀어나와 있었던 것이다. A씨는 회색 바지를 입고 있었는데, 회음부에서 흐르는 피로 바지가 물들었다.A씨는 “밑으로 무언가 흘러 처음엔 소변인 줄 알았는데 피가 철철 나오고 있었다”며 당시의 충격을 전했다. A씨는 곧바로 인근 병원을 찾아 진료를 받았다.사고로부터 한 달이 지난 현재도 A씨의 고통은 계속되고 있다. A씨는 “아직도 제대로 걷는 것이 힘들고, 배변할 때마다 통증을 느낀다”고 호소했다.A씨는 또한 “사람이 앉는 좌석 위에 저렇게 구조물이 튀어나와 있는 건 처음 봤다”며 시설 자체의 위험성을 지적했다. 다른 지역에서는 이런 노출된 구조물을 본 적이 없었다는 뜻이다.이 사건이 알려지자 네티즌들은 “관광지인데 시설관리가 안일했던 것 아니냐” “사전 점검을 철저히 했어야 한다” “기계 설계 자체가 위험하다” 등의 반응이 나왔다. 일부는 “탑승자가 올바른 방법으로 기구를 이용하지 않은 것 아닌가”라는 의문도 제기했다.하지만 다리에 힘이 풀려 앉는 것은 회전 중 자연스럽게 발생할 수 있는 상황이라는 점에서, 이러한 상황을 대비한 안전 장치 설계가 필요하다는 지적이 많았다.사고 당사자는 현재 의료비 청구 등 후속 조치를 준비 중인 것으로 알려졌다.