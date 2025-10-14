제천시 역세권 부활 위해 채움하우스 짓는다

방금 들어온 뉴스

제천시 역세권 부활 위해 채움하우스 짓는다

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-10-14 14:30
수정 2025-10-14 14:30
14일 열린 제천역세권 채움하우스 건립사업 기공식. 제천시 제공.
14일 열린 제천역세권 채움하우스 건립사업 기공식. 제천시 제공.


충북 제천시가 쇠퇴한 제천역 상권을 살리기 위해 임대주택 등으로 구성된 채움하우스를 건립한다.

14일 기공식을 가진 채움하우스는 지하 1층, 지상 7층 규모(전체면적 4624㎡)로 지어진다. 1~2층에는 주민 거점시설인 상생 상가 지원센터와 게스트하우스(12호) 등이, 3~7층에는 공공임대주택 50호가 들어선다. 내년 준공을 목표로 220억원이 투입된다.

상생 상가 지원센터는 제천역 주변 상가들의 임대 알선과 창업 교육을 담당한다. 게스트하우스는 관광객들의 숙박시설로 활용된다. 공공임대주택은 세대당 30㎡ 정도 크기로 1인 가구나 청년들을 대상으로 임대가 진행될 예정이다.

제천시는 제천역 주변을 살리기 위해 채움하우스 건너편 도로 환경정비와 주차장 조성사업 등도 추진할 예정이다.

김창규 제천시장은 “채움하우스는 역세권 도시재생의 상징적 거점시설로, 주거 안정과 상권 활성화, 주민 공동체 회복을 동시에 실현하는 공간이 될 것”이라고 말했다.
제천 남인우 기자
