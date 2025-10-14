느닷없는 ‘가을장마’… 주말까지 계속 비비비

기후변화로 강수량 평년 2배 수준

오늘까지 서울·인천 등 최대 30㎜

2025-10-14 12면

북태평양고기압이 한반도로 다량의 수증기를 공급하면서 이례적인 ‘가을장마’가 이어지고 있다. 바닷물이 뜨거워지는 등 기후변화로 여름엔 역대급 폭염, 가을엔 장마가 새로운 계절 패턴으로 자리 잡을 것이란 관측도 나온다. 올가을(9월 1일~10월 11일) 강수량은 평년의 2배를 넘어섰다.13일 기상청에 따르면 서울을 기준으로 지난달부터 이달까지 비가 0.1㎜ 이상 내린 날은 총 20일이다. 평년 가을철(9~11월) 비가 내린 날이 22.6일이라는 점을 고려하면, 가을이 절반쯤 지났는데 이미 예년만큼 비가 내린 날이 많았다는 얘기다. 전국 평균 강수량도 이달 11일까지 한 달간 230.4㎜로 평년 강수량(123.7㎜)의 2배 수준을 기록했다.가을장마가 이어지는 건 8월 하순인 ‘처서’쯤 세력이 약화돼야 할 북태평양고기압이 자리를 지키면서 한반도로 수증기를 공급하고 있어서다. 이 수증기가 북쪽의 건조하고 찬 공기와 부딪히면서 마치 여름 장마처럼 긴 기간 비를 뿌리는 것이다.추석 연휴부터 내리기 시작한 비는 이번주에도 이어지겠다. 이날부터 14일까지 예상 강수량은 강원영동 최대 80㎜ 이상, 경상 20~60㎜, 전라권 10~50㎜, 충청 10~40㎜, 제주 5~40㎜, 서울·인천·경기 5~30㎜다. 특히 강원영동 중·남부는 14일 새벽까지 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내릴 때도 있겠다.14일 오후부터 비는 잦아들겠지만, 15일부터는 우리나라 서해상에서 기압골이 접근해오면서 다시 전국에 비가 내리겠다. 17일은 수도권·충남·호남권을 중심으로 비가 오겠고, 18일에는 전국적으로 비가 예보됐다.