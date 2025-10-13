음악과 책으로 마음을 치유하다

음악과 책으로 마음을 치유하다

서미애 기자
서미애 기자
입력 2025-10-13 15:36
수정 2025-10-13 15:36
국립나주병원 ‘정신건강 콘서트’ 30일 광주 개최
정신건강의학과 전문의와 북토크·멘토링 진행

국립나주병원은 오는 30일 광주 실감콘텐츠큐브에서 ‘음악과 책으로 만나는 정신건강 콘서트’를 연다.
국립나주병원은 오는 30일 광주 실감콘텐츠큐브에서 ‘음악과 책으로 만나는 정신건강 콘서트’를 연다.


국립나주병원은 오는 30일 광주 실감콘텐츠큐브에서 ‘음악과 책으로 만나는 정신건강 콘서트’를 연다. 이번 행사는 정신건강의 중요성에 대한 사회적 관심을 높이고, 긍정적인 인식을 확산하기 위해 마련됐다.

콘서트는 음악 공연과 함께 정신건강의학과 전문의가 참여하는 북토크와 멘토링 프로그램으로 구성된다. 관객들은 전문가와 직접 대화하며 일상 속 고민을 나누고, 마음의 회복과 자기이해를 돕는 시간을 갖는다.

국립나주병원 관계자는 “정신건강 문제를 더 이상 숨기거나 두려워하지 않고, 문화적으로 공감하며 풀어갈 수 있는 계기를 만들고자 했다”며 “누구나 편안하게 참여해 마음의 안정을 얻길 바란다”고 말했다.

한편 국립나주병원은 매년 10월 ‘정신건강의 날’을 전후해 다양한 대국민 홍보 프로그램을 운영하며, 지역사회와 함께하는 정신건강 증진 활동을 지속해오고 있다.

나주 서미애 기자
