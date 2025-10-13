경주 APEC서 ‘산림복지’ 서비스 체험·전파

이미지 확대 산림치유 프로그램 ‘비움숲’. 한국산림복지진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 산림치유 프로그램 ‘비움숲’. 한국산림복지진흥원 제공

이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 산림복지 서비스（K-산림복지）가 제공된다.13일 한국산림복지진흥원에 따르면 25일부터 내달 2일까지 경북 경주시 남산동 경북 천년 숲 정원에서 APEC 정상회의와 연계해 참가자와 방문객을 대상으로 산림치유 명상 프로그램 등을 선보인다. 산림 교육과 치유 효과를 전달하고, 산림복지를 매개로 한 공공외교의 장으로 활용한다는 취지다.산림치유 명상 프로그램인 ‘비움숲’은 사전 예약 또는 현장 접수를 통해 1회 15명씩 하루 3회 운영한다. 드리숲에서는 국산 목재를 활용한 산림교육 프로그램으로 나무 액자와 조명 등을 직접 만들 수 있는 ‘탄소를 담다’와 ‘꿈꾸는 나무’를 상시 운영할 예정이다.복지진흥원은 경주 보문동에서 행사장 간 셔틀버스를 운영하고 현장에는 진흥원 앰배서더를 배치해 외국인 참가자의 안내와 통역 서비스를 지원한다. 프로그램 예약은 13일부터 2025경주 APEC 관광프로그램 사전 예약 누리집에서 가능하다.남태헌 산림복지진흥원장은 “숲이 단순한 휴식 공간을 넘어 세계인과 소통하는 외교의 무대가 될 것”이라며 “K-산림복지가 공공외교 브랜드로 자리매김할 수 있도록 다양한 정보와 체험의 기회를 제공할 계획”이라고 말했다.