의정부 아파트 승강기에서 흉기 난동…일가족 3명 중경상

방금 들어온 뉴스

의정부 아파트 승강기에서 흉기 난동…일가족 3명 중경상

한상봉 기자
입력 2025-10-13 11:23
수정 2025-10-13 11:23
가해자 추정 30대 남성 자택에서 숨진채 발견돼

경기 의정부시에 한 아파트 승강기 안에서 층간소음이 원인으로 추정되는 흉기난동 사건이 발생해 일가족 3명이 중경상을 입고, 가해자로 추정되는 남성이 숨진채 발견됐다.

의정부경찰서와 소방 당국에 따르면 13일 오전 7시 23분쯤 의정부 민락동 한 아파트 승강기 안에서 30대 남성 A씨가 40대 B씨 부부에게 흉기를 휘둘렀다.

신고를 받고 출동한 경찰과 소방 당국은 흉기에 다친 B씨 부부와 B씨의 자녀 C(초등학생)양을 발견하고 병원으로 이송했다. 이중 B씨 아내가 피를 많이 흘려 한 때 위중한 것으로 알려졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

가해자로 추정되는 A씨는 B씨 아래층 자택에서 숨진채 발견됐다. A씨는 혼자 사는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “사건 당시 상황을 설명해줄 피해자들이 충격을 받고 입원중이라 정상적 조사가 이뤄지지 않고 있다“며 ”층간소음 여부 등 사건발생 원인을 파악중“이라고 밝혔다. 그러면서 “이상동기 범죄나 묻지마 범행은 아닌 것으로 보인다”고 설명했다.
한상봉 기자
