'제12회 영천대마기 전국승마대회'…오는 17일부터 19일까지 개최

방금 들어온 뉴스

‘제12회 영천대마기 전국승마대회’…오는 17일부터 19일까지 개최

김상화 기자
입력 2025-10-13 08:23
수정 2025-10-13 08:23
경북 영천 운주산승마조련센터tj

제12회 영천대마기 전국승마대회 홍보 포스터. 영천시 제공
제12회 영천대마기 전국승마대회 홍보 포스터. 영천시 제공


경북 영천시는 오는 17일부터 19일까지 운주산 승마조련센터에서 ‘제12회 영천대마기 전국승마대회’가 열린다고 13일 밝혔다. 이번 대회는 영천시승마협회 주최·주관, 농림축산식품부·경상북도·한국마사회·대한승마협회 등이 후원한다.

대회에는 전국 승마인들이 한자리에 모이는 축제의 장으로 국내 최고 기량을 자랑하는 선수 200여명과 150여 마필이 참가한다.

경기 종목은 ▲장애물 경기(40·60·80·90·100·120cm) ▲마장마술(D-Class) ▲권승 경기 ▲KHIS-7 ▲릴레이 경기 등이 있다.

영천시 관계자는 “오랜 전통을 이어온 이번 대회가 말산업과 승마인의 저력을 보여주는 소중한 자산이 될 수 있도록 더욱 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 운주산 승마조련센터는 영천시가 말산업 육성·발전을 위해 2009년 임고면 운주산 자락 16만 5000여㎡ 부지에 전국 최초로 조성한 공공 승마장이다. 말문화체험관, 실내 승마장, 어린이 승마장, 산악 승마코스 등 다양한 승마 관련 시설과 인력 및 운영 노하우를 갖추고 있다. 한국마사회의 ‘말복지 인증제’ 시범 시설, 경주퇴역마 관리 프로그램 시설로 각각 선정됐다.
영천 김상화 기자
