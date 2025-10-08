‘제27회 김제지평선축제’ 개막…오감만족 프로그램 풍성

이미지 확대 김제지평선축제 야간 민속놀이 자료사진. 김제시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김제지평선축제 야간 민속놀이 자료사진. 김제시 제공

제27회 김제지평선축제가 한가위 추석 연휴인 8일 성대하게 막을 올렸다.대한민국 명예 문화관광축제인 제27회 김제지평선축제는 ‘축제의 빛, 지평선을 밝히다’라는 슬로건으로 오는 12일까지 벽골제를 중심으로 시내권 향교 등 김제시 일원에서 열린다.이번 축제는 8일 오전 10시 벽골제 장생거 앞에서 벽골제 제향을 시작으로 63개의 볼거리, 먹거리, 즐길거리 프로그램을 다채롭게 선보이며 방문객들의 오감을 사로잡을 준비를 마쳤다.마중 거리의 음식 부스, 맛집 장터의 읍면동 특화 음식과 관내 맛집들, 아궁이 쌀밥 짓기와 지평선 굽스, 떡볶이 마을이 있는 싸리콩이 빌리지, 신정문의 농특산물 판매 공간인 명품장터에서는 김제의 풍요로움과 고향의 맛을 선보인다.오후 7시에는 개막식 다이나믹듀오 등의 축하공연과 축제의 밤을 꾸미는 화려한 불꽃놀이인 파이널 멀티미디어쇼로 축제의 성공 개최를 기원하고, 잊지 못할 축제의 시작을 보여줄 예정이다.축제 2일 차인 9일에는 싸리콩이 게임(국내대항전), 종이비행기 날리기 경연대회, 싸리콩이 모자이크 만들기 등의 방문객 참여 프로그램을 비롯해 입석 줄다리기와 지평선 연날리기 등 전통과 놀이가 어우러진 프로그램이 펼쳐진다.정성주 김제시장은 “이번 지평선 축제는 부모, 아이 모두가 오고 싶고, 함께 즐기고 싶은 축제로 만들기 위해 가족 특화 프로그램에 집중하고 체험과 참여형 축제로 풍성하게 준비했다”며 “온 가족이 함께 김제 벽골제에서 소중한 추억을 많이 만들어 가시길 바란다”고 전했다.