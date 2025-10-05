[포토] 제주 메밀꽃 축제

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한가위이자 월요일인 6일 전국이 대체로 흐리고 대부분 지역에 가끔 비가 내리겠다. 남부 지방과 제주도는 비가 소강상태를 보이는 곳도 많겠다.6∼7일 이틀 동안 강원 산지·동해안에는 30∼80㎜, 인천·경기 서해안과 충남 서해안에는 20∼60㎜의 비가 내리겠다.그 밖에 예상 강수량은 서울·경기 내륙과 서해5도, 강원 내륙, 대전·세종·충남 내륙, 충북 10∼40㎜, 전북 5∼30㎜, 광주·전남과 대구·경북, 경남 서부 내륙 5∼10㎜, 제주도 5㎜ 안팎이다. 서부 내륙을 제외한 부산·울산·경남은 6일 하루 5㎜ 미만의 비가 예보됐다.중부 지방에서는 보름달을 보기 어렵겠으나 남부 지방과 제주도는 구름 사이로 보름달을 볼 수 있는 곳이 있겠다.달이 뜨는 시각은 서울 오후 5시 32분, 대전 오후 5시 30분, 광주 오후 5시 33분, 대구 오후 5시 26분, 부산 오후 5시 24분이다.아침 최저기온은 17∼22도로 예년보다 높겠고, 낮 최고기온은 18∼26도로 예년과 비슷하거나 조금 높겠다.미세먼지 농도는 청정한 동풍 기류 유입과 강수의 영향으로 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.