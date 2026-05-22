오성환 당진시장 후보 “기업도시 만들겠다”…‘원팀’ 거리유세

세줄 요약 오성환 국민의힘 당진시장 후보가 종합병원 사거리와 신평시장에서 거리유세를 하며 시민과 상인을 만났다. 투자유치, 인구 증가, 출산율 상승 등 민선 8기 성과를 설명하고, 수소산업·경제자유구역·K-모빌리티 물류단지로 기업과 청년이 돌아오는 도시를 약속했다. 당진 주요 거점서 출근길 거리유세 전개

투자유치·인구 증가 등 민선 8기 성과 설명

수소산업·경제자유구역 등 미래 비전 제시

이미지 확대 오성환 국민의힘 당진시장 후보가 거리유세에서 공약을 설명하고 있다. 오 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 오성환 국민의힘 당진시장 후보가 거리유세에서 공약을 설명하고 있다. 오 후보 캠프 제공

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오성환 국민의힘 당진시장 후보는 22일 당진지역 주요 거점에서 시민들과 소통에 나서며 “기업이 모이고 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다”고 강조했다.오 후보는 이날 오전 당진종합병원 사거리와 거산 삼거리에서 출근길 시민들을 대상으로 거리유세를 진행하며 지지를 호소했다.오후에는 신평시장을 찾아 상인과 주민들을 만나 민생 현장 의견을 청취하고 지역경제 활성화 방안 등을 설명했다.그는 유세 현장에서 민선 8기 동안 추진한 투자유치와 인구 증가, 출산율 상승, 도비도·난지도 개발, 자사고·종합병원 추진 등 주요 성과를 시민들에게 설명하며 향후 당진 미래 발전 구상을 제시했다.이어 “수소산업과 경제자유구역, K-모빌리티 물류단지 조성 등 미래 성장 전략을 중심으로 기업이 모이고 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다”고 제시했다.그러면서 “현장에서 시민 목소리를 직접 듣고 시민이 체감하는 변화를 만드는 시장이 되겠다”며 “끝까지 낮은 자세로 시민 곁에서 뛰겠다”고 말했다.이날 거리유세에는 국민의힘 소속 광역·기초의원 후보들과 선거운동원들이 함께 참여해 ‘더 큰 당진’, ‘더 강한 당진’을 위한 원팀 유세를 이어갔다.