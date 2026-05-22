‘탱크데이 논란’ 정용진 고발인 조사…경찰, 재배당 하루 만에 수사 착수

시민단체 “탱크데이 문구 논란, 정용진에 관리·감독 책임”

이미지 확대 지난 19일 서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 19일 서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. 연합뉴스

이미지 확대 스타벅스코리아가 지난 15일부터 26일까지 진행했던 텀블러 홍보 이벤트. 스타벅스 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 스타벅스코리아가 지난 15일부터 26일까지 진행했던 텀블러 홍보 이벤트. 스타벅스 홈페이지 캡처

세줄 요약 경찰이 스타벅스 ‘탱크데이’ 프로모션 논란으로 정용진 신세계그룹 회장 등을 고발한 고발인을 조사했다. 사건은 전날 강남서에 배당됐다가 서울청 공공범죄수사대로 재배당됐고, 경찰은 하루 만에 수사에 착수해 고발 경위와 혐의 내용을 확인하고 있다. 경찰, 탱크데이 논란 고발인 조사 착수

정용진 회장·전 대표 고발 경위 확인

재배당 하루 만에 수사 속도

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경찰이 스타벅스 ‘탱크데이’ 프로모션 논란과 관련해 정용진 신세계그룹 회장 등을 고발한 고발인을 불러 조사했다.서울경찰청 공공범죄수사대는 22일 김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장을 마포청사로 불러 고발 경위 등을 조사했다. 김 사무총장은 지난 20일 정 회장과 손정현 전 SCK컴퍼니 대표를 모욕 및 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다.김 사무총장은 스타벅스코리아가 최근 텀블러를 판매하면서 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁!’ 등의 홍보 문구를 사용해 민주화운동 유족과 광주시민을 모욕하고 명예를 훼손했다는 취지의 고발장을 제출했다. 또 정 회장이 스타벅스코리아 최대 주주로서 이번 프로모션에 대한 관리·감독 책임이 있다고 주장했다.해당 사건은 전날 서울 강남경찰서에 배당됐다가 같은 날 서울청 공공범죄수사대로 재배당됐다. 경찰은 재배당 하루 만에 고발인 조사를 진행하며 수사에 속도를 내고 있다. 당초 강남서는 오는 29일 고발인 조사를 진행할 예정이었지만, 재배당 직후 일정이 앞당겨졌다.앞서 스타벅스코리아는 지난 15일부터 26일까지 텀블러 홍보 행사를 진행하며 18일 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용했다. 이후 온라인을 중심으로 해당 표현이 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 탱크 투입과 박종철 열사 고문치사 사건 등 민주화 탄압을 연상시킨다는 지적이 제기됐다.논란이 확산하자 정 회장은 손 전 대표와 담당 임원을 경질하고 지난 19일 사과문을 발표했다.