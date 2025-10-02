“궁예 숨결이 생생”…철원 태봉국 역사공원 개장

이미지 확대 강원 철원 ‘태봉국 궁예왕 역사공원’. 철원군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 철원 ‘태봉국 궁예왕 역사공원’. 철원군 제공

강원 철원 ‘태봉국 궁예왕 역사공원’이 2일 개장했다. 철원은 905년부터 981년까지 태봉국의 수도였다.역사공원은 철원읍 홍원리에 태봉국 역사체험관, 궁예선양관, 철원성 미니어처 등을 갖춰 3만 6919㎡ 규모로 조성됐다. 궁예선양관에는 문화체육관광부 산하 영정동상심의위원회 심의를 거쳐 제작된 궁예왕 국가표준영정이 봉안돼 있다. 철원성 미니어처는 전문가들의 고증을 거쳐 태봉국 도성의 당시 모습을 실감 나게 재현했다. 크기는 가로 40m, 세로 78m이다. 실제 철원성은 비무장지대(DMZ) 안에 있다.역사공원을 한 바퀴 도는 무궤도 열차인 태봉열차가 하루 4회 운행해 노약자도 부담 없이 둘러볼 수 있다. 역사공원 조성에는 국·도비 포함 총 191억원이 투입됐다.철원군은 남북분단의 아픈 역사를 간직한 월정리역, 노동당사와 철원역사문화공원 등 기존 관광지와 역사공원을 연계한 관광코스를 개발해 운영할 계획이다. 월정리역은 남방한계선에 가장 가까운 기차역으로 1950년 한국전쟁 때 폐역됐다. 노동당사는 북한이 1946년 지은 3층 건물로 한국전쟁이 일어나기 전까지 철원과 인근 지역을 관할하는 조선노동당 철원군당으로 쓰였다. 철원역사문화공원은 1930년대 철원의 옛 시가지를 재현해 놓은 테마공간이다.이현종 철원군수는 “역사공원은 단순한 관광지를 넘어 후삼국시대 역사를 체험할 수 있는 살아있는 교육 공간”이라며 “DMZ 생태자원과 근대문화유적, 그리고 태봉국의 역사가 어우러진 국내 유일의 평화역사관광 거점으로 발돋움하겠다”고 말했다.