"다 있다, 라면 메뉴"… 구미라면축제 이색메뉴 25종 공개"

방금 들어온 뉴스

"다 있다, 라면 메뉴"… 구미라면축제 이색메뉴 25종 공개"

김상화 기자

김상화 기자
입력 2025-10-01 17:16
수정 2025-10-01 17:16
올해 축제 11월 7일부터 사흘간 구미역 일대서 개최

구미라면축제 이색메뉴. 구미시 제공
구미라면축제 이색메뉴. 구미시 제공


경북 구미시가 지역 대표 축제로 자리매김한 ‘라면축제’의 올해 이색메뉴를 1일 공개했다.

종류는 볶음라면빵, 파불고기 김치라면 등 총 25가지다. 갓 튀긴 라면으로 만든 이들 요리는 행사장 내 라면 레스토랑에서 맛볼 수 있다.

행사 시작 전에는 구미라면축제 공식 홈페이지에서 눈으로 확인할 수 있다.

앞서 시는 이번 축제에서 특색있는 라면 요리를 선보일 국내업체를 모집했다.

당시 총 62곳이 지원했으며 창의성, 조리 전문성, 준비 상태 등을 평가해 최종 23곳을 선정했다. 시는 이들 업체에 더해 외국 업체 2곳의 메뉴를 포함해 올해의 이색메뉴를 확정했다.

지난 2022년 시작된 라면 축제는 해마다 방문객이 늘며 지난해는 17만여명이 현장을 찾아 흥행에 성공했다.

시는 이번 축제에선 여러 종류의 라면을 맛볼 수 있도록 라면 반 개 분량으로 제공하는 ‘반띵라면’ 메뉴를 처음 선보인다. ‘라면 공작소(나만의 라면 만들기)’, ‘라믈리에 선발대회’도 확대 운영해 흥행몰이에 나선다.

올해 축제는 11월 7일부터 사흘간 구미역 일대에서 열린다.

김장호 구미시장은 “축제는 단순히 라면을 먹는 행사가 아니라, 새로운 라면 문화를 체험하고 즐기는 축제”라며 “홈페이지에서 공개된 프로그램과 메뉴를 미리 확인하시고 현장에서 특별한 라면 여행을 즐기시길 바란다”고 말했다.
구미 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
