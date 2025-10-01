삼척 산기천댐 백지화 반발…“다목적댐 건설해야”

이미지 확대 강원 삼척시는 1일 시청에서 산기첨댐 계획을 백지화 철회를 요구하는 기자회견을 열었다. 삼척시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 삼척시는 1일 시청에서 산기첨댐 계획을 백지화 철회를 요구하는 기자회견을 열었다. 삼척시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 강원 삼척 산기천댐 계획을 백지화한 것에 대해 삼척시가 반발하고 나섰다.시는 1일 기자회견을 열고 백지화 철회와 다목적댐 건설을 촉구했다. 박상수 시장은 “산기천댐은 수십 년 전부터 주민들이 댐 건설을 요구했다”며 “산불 진화 용수 확보 문제, 농수와 식수, 상수원 보호구역 해제 등의 문제가 모두 해결되는지 알았는데 백지화는 청천벽력”이라고 말했다. 이어 “교부금도 감액되는 실정에 500억원이 넘는 지방비로 댐 건설을 할 수 없다”면서 “정부에서 다시 검토해서 댐이 건설될 수 있도록 해달라”고 촉구했다.권정복 시의회 의장은 “산기천댐이 지난해 건설 확정됐을 때 시민은 모두 환영했었다”며 “전면 백지화는 이해할 수 없는 일”이라고 말했다.앞선 지난달 30일 환경부는 “지자체가 자체적으로 검토해야 하는 식수전용댐인 산기천댐은 국고 지원이 불가한 댐이나 전 정부에서 무리하게 국가 주도의 댐 계획에 포함했다”며 건설 계획을 백지화했다.