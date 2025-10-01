광주시교육청, 공립 중등교사 69명 선발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

광주시교육청, 공립 중등교사 69명 선발

서미애 기자
서미애 기자
입력 2025-10-01 15:31
수정 2025-10-01 15:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

장애인 교사 5명 채용…‘총정원제’ 첫 도입

이미지 확대
광주시교육청.
광주시교육청.


광주시교육청이 내년도 공립 중등교사 임용시험에서 총 69명을 신규 선발한다. 이는 지난해 50명 보다 19명이 늘어난 규모다.

1일 시교육청은 누리집을 통해 *‘2026학년도 공립 중등교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획’*을 공고했다. 채용 인원은 보건·영양·전문상담·특수 등 21개 과목 69명이며, 일반 모집 64명과 장애인 구분 모집 5명이 포함됐다.

특히 올해부터는 장애인 교원 채용 기회를 넓히기 위해 처음으로 교수교과 교사 선발에 ‘장애 구분 모집 총정원제’를 도입했다. 이에 따라 과목 제한 없이 교수교과 전반에서 장애인 교사 4명을 선발하며, 보건 교과에서도 1명을 별도로 뽑는다.

시험은 1·2차로 나눠 치른다. 1차 시험은 오는 11월 22일 실시되며, 교육학(논술형)과 전공(단답형·서술형)으로 평가한다. 2차 시험은 1차 합격자를 대상으로 내년 1월 14일 실기시험, 같은 달 20~21일 수업실연과 교직적성 심층면접을 거쳐 최종 합격자를 가린다.

응시 자격은 해당 과목 교원자격증 소지자 또는 2026년 2월 말까지 취득 예정자다. 원서 접수는 오는 13일부터 17일까지 온라인 교직원 채용시스템에서 가능하다.

또 공립 지원자는 같은 기간 진행되는 광주지역 4개 법인, 7개 과목 교사 선발에도 동시 지원할 수 있다. 다만, 지원자가 직접 중복 지원 가능 여부를 확인해야 한다.

1차 합격자는 12월 26일 발표되며, 최종 합격자는 내년 2월 5일 공개될 예정이다.
광주 서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로