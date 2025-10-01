광주시교육청, 추석 연휴 학교·기관 주차장 전면 개방

광주시교육청, 추석 연휴 학교·기관 주차장 전면 개방

서미애 기자
서미애 기자
입력 2025-10-01 08:07
수정 2025-10-01 08:07
153곳 무료 이용…귀성객 편의·주택가 주차난 완화 기대

광주시교육청.
광주시교육청.


광주시교육청이 다가오는 추석 연휴 기간 시민과 귀성객의 편의를 위해 산하 학교와 행정기관 주차장을 무료 개방한다.

시교육청은 30일 “10월 3일부터 9일까지 본청과 동·부교육지원청 등 행정기관 15곳, 일선 학교 138곳을 포함해 총 153곳의 주차장을 개방한다”고 밝혔다. 현재 공사 중인 시설은 안전사고 예방 차원에서 제외된다.

주차장 개방 시간은 기관별로 상이하며, 구체적인 이용 가능 일정과 장소는 시교육청 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

시교육청은 이용자들에게 차량 전면에 비상 연락처를 남기고, 시설물 훼손이나 쓰레기 투기를 삼가 줄 것을 당부했다. 교육청 관계자는 “본청은 자주식 주차장을 포함해 313면을 개방할 예정”이라며 “명절 기간 인근 주택가의 주차 불편 해소에 기여할 것”이라고 말했다.

광주 서미애 기자
