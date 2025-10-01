국내 최대 양궁 잔치, 광주서 막 올랐다

현대자동차 정몽구배 한국양궁대회 2025 개막

1일~3일까지 리커브·컴파운 국내 230여명출전

총상금 59억6000만원 국내양궁대회 최대 규모

현대차 개발 ‘양궁 로봇’ 관중앞에서 최초 공개

대자동차 정몽구배 한국양궁대회 2023년 대회 때 모습. 대한양궁협회 제공

현대차그룹이 개발해 지난해 파리 올림픽 국가대표 훈련 파트너로 쓰인 '양궁 슈팅 로봇'이 관중에게 첫선을 보인다.

국내 양궁의 별들이 광주에 총출동했다. 역대 최대 규모로 치러지는 ‘현대자동차 정몽구배 한국양궁대회 2025’ 가 1일부터 3일까지 사흘간 광주에서 열린다.이번 대회에는 리커브 152명, 컴파운드 78명 등 총 230명의 선수가 참가해 명실상부 국내 최정상 무대임을 입증한다.특히 현대차그룹이 개발해 지난해 파리 올림픽 국가대표 훈련 파트너로 쓰인 ‘양궁 슈팅 로봇’이 관중에게 첫선을 보인다. 양궁 슈팅 로봇은 초정밀 센서를 부착해 바람 방향과 세기를 실시간으로 분석하고 ㎜(밀리미터) 단위로 발사각을 조정해 높은 명중률을 자랑한다. 이번 대회에 출전한 국가대표 선수들이 3일 양궁 슈팅 로봇과 이벤트 일대일 매치를 펼칠 예정이다.대회 첫날인 1일에는 광주 국제양궁장에서 예선과 리커브 본선(64강~32강), 컴파운드 본선(64강~16강)이 펼쳐진다. 이어 2일에는 5·18민주광장으로 무대를 옮겨 리커브 16강~8강과 컴파운드 8강전이, 마지막 날인 3일에는 양 부문 4강부터 결승전이 진행된다.총상금은 59억6천만원으로 국내 양궁대회 사상 최고 수준이다. 상금 지급 범위 역시 확대돼 리커브 16위, 컴파운드 8위까지 포상한다.대한양궁협회 관계자는 “선수들에게 동기 부여는 물론, 경기력 향상에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.관람객을 위한 프로그램도 풍성하다. 전 경기가 무료 관람으로 개방되며, 2~3일에는 체험 프로그램과 경품 이벤트가 마련됐다.현장을 찾은 관람객에게는 버킷햇이 선착순 제공되고, 3일 결승전에서는 모바일 티켓 발권 입장객을 대상으로 럭키드로우 이벤트가 열린다.경품으로는 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭, 넥센타이어 교환권, 아메리칸 투어리스터 캐리어, FMNT 선글라스, 현대백화점 상품권 등이 준비돼 눈길을 끈다.현대자동차그룹이 4회째 공식 후원하며 현대차, 기아, 현대모비스, 현대제철, 현대백화점 등 16개 기업이 대한양궁협회와 함께 대회 운영과 프로그램을 지원한다.대한양궁협회 관계자는 “이번 대회는 선수 경기력 강화는 물론, 관람객에게도 다채로운 체험을 제공하는 자리”라며 “대회를 통해 한국 양궁 발전과 스포츠 산업 가치 창출에 기여하겠다”고 말했다.(사진설명) 국내 최대 규모로 치러지는 ‘현대자동차 정몽구 한국양궁대회 2025’가 내달 1일부터 3일까지 사흘간 광주에서 열린다. 사진은 대회의 트로피 모습. 브리온컴퍼니 제공