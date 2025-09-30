광주 광산구, 전국 일자리대상 2년 연속 최우수상 ‘쾌거’

시민 중심 일자리정책 성과 ‘전국 최고’ 평가

이미지 확대 박병규(오른쪽) 광주광역시 광산구청장이 30일 청주 오스코에서 열린 ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리대상’에서 최우수상을 수상하고 김영훈 고용노동부 장관과 기념사진을 촬영하고 있다. 광주광역시 광산구 제공 닫기 이미지 확대 보기 박병규(오른쪽) 광주광역시 광산구청장이 30일 청주 오스코에서 열린 ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리대상’에서 최우수상을 수상하고 김영훈 고용노동부 장관과 기념사진을 촬영하고 있다. 광주광역시 광산구 제공

광주 광산구가 시민 중심 일자리정책의 우수한 성과를 인정받아 고용노동부 주관 ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리대상’에서 2년 연속 최우수상 수상의 쾌거를 이뤘다고 30일 밝혔다.전국 지방자치단체 일자리대상은 매년 전국 지방자치단체의 일자리 창출 노력과 성과를 평가해 수여한다.광산구는 ‘시(민이)원한 지속가능 일자리’를 내걸고 지난해 직접일자리 창출, 직업능력 개발 훈련 등 총 180개 일자리 사업을 추진하며, 1만 7400여 개의 시민 일자리를 지원했다.2024년 일자리 목표인 1만 4707개를 119% 초과 달성한 광산구는 다양한 부문에서 시민의 일자리 참여를 활성화한 정책 역량을 인정받아 올해 일자리대상 공시제 부문 최우수상에 선정됐다.특히, 현장의 요구와 시민 눈높이에 맞춘 전략, 시민의 만족도·체감도를 높인 효과적인 사업 수행 등이 2년 연속 최우수상의 밑거름이 됐다.이재명 정부 국정과제로 반영된 지속가능 일자리정책이 대표적이다.광산구는 ‘풀뿌리 시민참여형 사회적 대화’를 통해 시민이 주체가 된 지역 주도 양질의 일자리 창출을 선도했다. 또, 자체 예산 7억 원을 투입한 광산형 시민수당 일자리 사업을 통해 경력 단절 여성과 미취업 시민 등 673명의 일 경험을 지원했다.중간 지원 조직인 광산구 기업주치의센터와의 유기적 협업도 빛났다.광산구와 광산구 기업주치의센터는 지역 기업과 소상공인을 위한 정부 정책 지원금 12억 원을 확보, 맞춤형 컨설팅을 통해 전통산업 생산성 제고, 신규 고용 창출을 적극적으로 뒷받침했다.이와 함께 ▲사회적처방 건강활동가 등 돌봄 일자리 창출 ▲일·생활 균형 사업을 통한 이주노동자 축구팀 지원 등 다양한 일자리 사업도 좋은 평가를 받았다.박병규 광산구청장은 “2년 연속 일자리대상 최우수상의 진정한 주역은 지속가능 일자리를 향한 민선 8기 광산구의 여정에 적극 참여해 준 시민 여러분”이라고 감사를 표시했다. 이어 “이재명 정부 국정과제로 채택된 지속가능 일자리정책의 완성도를 높이고, 시민에게 힘이 되는 일자리 그리고 시민 삶을 행복하게 하는 일자리를 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 덧붙였다.