김병우 신임 대구경찰청장 취임…“정당한 직무 수행 경찰관 보호” 강조

김병우 신임 대구경찰청장이 29일 취임식을 갖고 공식적인 업무를 시작했다.김 청장은 이날 취임사를 통해 “국민의 요구에 응답하는 것이 곧 경찰의 영혼”이라며 “보이스피싱과 마약, 아동범죄, 관계성 범죄 등 국민 불안을 키우는 범죄에 철저히 대응하겠다”고 강조했다. 그러면서 “의사결정은 국민 눈높이에 맞는 상식과 합리성에 기초하고, 잘못된 결정은 과감히 고칠 수 있어야 한다”고 덧붙였다.김 청장은 경찰의 정당한 직무수행을 최대한 보호해 현장에서 심리적 위축 없이 공권력을 행사할 수 있게 뒷받침하겠다고 약속했다. 그는 “현장 경찰관들이 범죄 현장에서 심리적으로 위축되지 않고 물리력을 행사할 수 있도록 제도적으로 뒷받침하겠다”며 “정당히 직무를 수행한 경찰관을 끝까지 책임지고 보호해 이들이 범죄자들에게 위축되지 않도록 하겠다”고 했다.이와 함께 경찰관의 일탈 행위는 엄중히 대응하겠다고 했다. 그는 “부정부패, 음주운전, 업무해태 등 개인의 일탈로 동료들의 자긍심에 손상을 주는 경찰에겐 엄격히 책임을 묻겠다”고 말했다.한편, 경북 안동 출신인 김 청장은 안동 경일고를 졸업하고 경찰대 8기로 입학해 1992년 경위로 입직했다. 이후 안동경찰서장과 경찰청 교통운영과장, 경북경찰청 공공안전부장, 경남경찰청장, 경찰청 경무인사기획관 등을 지냈다.