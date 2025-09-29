김병우 신임 대구경찰청장 취임…“정당한 직무 수행 경찰관 보호” 강조

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

김병우 신임 대구경찰청장 취임…“정당한 직무 수행 경찰관 보호” 강조

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-09-29 17:08
수정 2025-09-29 17:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
김병우 신임 대구경찰청장이 29일 취임식을 갖고 공식적인 업무를 시작했다. 대구경찰청 제공
김병우 신임 대구경찰청장이 29일 취임식을 갖고 공식적인 업무를 시작했다. 대구경찰청 제공


김병우 신임 대구경찰청장이 29일 취임식을 갖고 공식적인 업무를 시작했다.

김 청장은 이날 취임사를 통해 “국민의 요구에 응답하는 것이 곧 경찰의 영혼”이라며 “보이스피싱과 마약, 아동범죄, 관계성 범죄 등 국민 불안을 키우는 범죄에 철저히 대응하겠다”고 강조했다. 그러면서 “의사결정은 국민 눈높이에 맞는 상식과 합리성에 기초하고, 잘못된 결정은 과감히 고칠 수 있어야 한다”고 덧붙였다.

김 청장은 경찰의 정당한 직무수행을 최대한 보호해 현장에서 심리적 위축 없이 공권력을 행사할 수 있게 뒷받침하겠다고 약속했다. 그는 “현장 경찰관들이 범죄 현장에서 심리적으로 위축되지 않고 물리력을 행사할 수 있도록 제도적으로 뒷받침하겠다”며 “정당히 직무를 수행한 경찰관을 끝까지 책임지고 보호해 이들이 범죄자들에게 위축되지 않도록 하겠다”고 했다.

이와 함께 경찰관의 일탈 행위는 엄중히 대응하겠다고 했다. 그는 “부정부패, 음주운전, 업무해태 등 개인의 일탈로 동료들의 자긍심에 손상을 주는 경찰에겐 엄격히 책임을 묻겠다”고 말했다.

한편, 경북 안동 출신인 김 청장은 안동 경일고를 졸업하고 경찰대 8기로 입학해 1992년 경위로 입직했다. 이후 안동경찰서장과 경찰청 교통운영과장, 경북경찰청 공공안전부장, 경남경찰청장, 경찰청 경무인사기획관 등을 지냈다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로