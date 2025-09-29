향응접대 vs 사적만남...충북교육감 골프회동 진실공방

이미지 확대 박진희 충북도의원이 29일 기자회견을 갖고 윤건영 충북도교육감이 골프와 식사 등 향응을 받았다는 의혹을 제기하고 있다. 남인우 기자 닫기 이미지 확대 보기 박진희 충북도의원이 29일 기자회견을 갖고 윤건영 충북도교육감이 골프와 식사 등 향응을 받았다는 의혹을 제기하고 있다. 남인우 기자

윤건영 충북도교육감이 골프와 식사 등 향응을 받았다는 의혹이 제기됐다.윤 교육감은 골프 친 사실은 인정하지만 문제 될 일을 하지 않았다며 맞서고 있다.박진희 충북도의원은 29일 기자회견을 갖고 “지난 5월 11일 윤 교육감이 세종의 한 골프장에서 윤현우 충북체육회장과 골프를 쳤다”며 “윤 교육감은 골프를 치기 전 골프장 내 식당에서 윤 회장 일행과 12만원짜리 매운탕으로 식사도 했다”고 밝혔다.이어 “윤 교육감은 이날 교육청 정무비서가 운전하는 개인차량을 이용해 골프장에 왔는데, 이 차량에는 윤 회장이 제공한 과일 상자가 실렸다”며 “골프장 비용 120만원은 윤 회장이 운영하는 건설회사 직원이 회사 법인카드로 결제했다”고 주장했다.박 도의원은 “라운딩이 끝나고 윤 교육감은 강서동의 한 식당으로 옮겨 한우와 술을 즐겼고, 식대 역시 윤 회장이 건설사 법인카드로 해결했다”며 “윤 회장 건설사는 충북교육청과 공사 계약 관계를 맺고 있어 이날 만남은 사적 만남이 아니다”라고 지적했다.박 도의원은 “국민권익위원회에 골프접대 신고가 접수돼 사건을 넘겨받은 검찰이 청탁금지법 위반 여부 등을 확인중에 있다”며 “수사기관은 엄정한 수사로 진실을 밝혀달라”고 촉구했다.이에 윤 교육감은 입장문을 통해 “윤회장과는 사적인 친분 관계로 골프를 쳤다”며 “골프비용은 현금으로 부담한 것으로 기억한다”고 해명했다.이어 “법적으로 문제가 될 처신을 하지 않았다”며 “윤 회장 건설사와 충북교육청 관계기관이 올해 한 공사계약은 단 한 건도 없다”고 했다.