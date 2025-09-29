“영락·망원묘지공원에 플라스틱 조화 반입 안돼요”

광주도시공사, 추석 명절 플라스틱 조화 반입 전면 금지

‘만장’ 앞둔 영락공원 2추모관 제례실, 안치단으로 전환

이미지 확대 광주광역시도시공사 사옥. 닫기 이미지 확대 보기 광주광역시도시공사 사옥.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주도시공사는 친환경 추모공원 조성을 위해 올해 추석 명절부터 영락·망월묘지공원 내 플라스틱 조화 반입을 전면 금지한다고29일 밝혔다.플라스틱 조화는 관리가 용이하다는 장점이 있지만 ‘자연상태에서 분해되지 않는’ 특성상 토양 오염과 탄소 배출 증가 등 환경문제를 초래하는 것으로 지적되어 왔다.이에 따라 도시공사는 생화나 드라이플라워 등 환경 친화적 소재 사용을 권장하고 있으며, 오는 11월부터는 묘지 내 설치된 플라스틱 조화를 전량 수거할 계획이다.도시공사는 또한 영락공원 내 2추모관의 만장이 다가옴에 따라 원활한 안치를 위해 제례실을 안치단으로 전환하며, 이에 따라 오는 10월 13일부터 제례실 운영을 종료한다.김승남 광주도시공사 사장은 “플라스틱 조화 사용 제한은 환경보호와 지속 가능한 사회 실현을 위한 중요한 실천”이라며 “모든 추모객께서 친환경 추모문화 확산에 동참하여 주시길 부탁드린다”고 밝혔다.