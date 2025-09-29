울산석유화학단지에 20㎿급 수소연료전지발전소 완공

울산석유화학단지에 20㎿급 수소연료전지발전소 완공

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-09-29 13:46
수정 2025-09-29 13:46
29일 울산하이드로젠파워2호 준공… 연간 17만 3000㎿h 전기 생산해 4만 가구에 공급

29일 울산 남구 석유화학단지에서 ‘울산하이드로젠파워2호’ 준공식이 열렸다. 김두겸 울산시장(오른쪽 여덟 번째)을 비롯한 참석자들이 테이프를 자르고 있다. 울산시 제공
29일 울산 남구 석유화학단지에서 '울산하이드로젠파워2호' 준공식이 열렸다. 김두겸 울산시장(오른쪽 여덟 번째)을 비롯한 참석자들이 테이프를 자르고 있다. 울산시 제공


울산에 20㎿급 수소연료전지발전소가 완공됐다.

울산시와 롯데SK에너루트는 29일 남구 석유화학단지에서 ‘울산하이드로젠파워2호’ 준공식을 개최했다고 밝혔다. 준공식에는 김두겸 울산시장, 김용학·길호문 롯데SK에너루트 공동대표 등 기업 관계자들이 참석했다.

울산하이드로젠파워2호는 석유화학단지 내 20㎿급 3기 가운데 하나로 연간 17만 3000㎿h의 전력을 생산해 4만가구(인구 10만명)에 전기를 공급하게 된다. 기존 화력발전소와 달리 수소를 연료로 화학반응을 일으켜 전기를 생산하는 탄소 배출이 전혀 없는 친환경 발전 시설이다.

특히 울산의 산업현장에서 발생하는 부생수소를 활용할 수 있어 안정적인 수소 공급망을 확보했다는 장점도 지녔다.

롯데케미칼, SK가스, 에어리퀴드코리아의 합작사인 롯데SK에너루트는 내년 말 준공을 목표로 남구 석유화학단지에 20㎿급 3기, 남구 여천동 롯데정밀화학 부지에 10㎿급 2기 등 총 80㎿ 규모의 수소연료전지 발전사업을 추진하고 있다.



김 시장은 “대한민국 산업화를 이끈 울산은 이제 탄소중립과 에너지 전환을 선도하는 친환경 에너지 도시로 거듭나고 있다”며 “앞으로 다양한 재생에너지와 친환경 발전사업을 적극적으로 유치해 에너지 자립도를 높이고 안정적인 전력망을 구축하겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
