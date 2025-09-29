고장 잦던 한강버스, 한 달간 ‘무승객 운항’

열흘 새 고장 네 번… 탑승 중단

서울시 “시범 운항 뒤 품질 개선”

말도 많고 탈도 많은 서울 한강버스가 결국 열흘 만에 운항을 중단한다. 정식 운항 후 잇따라 고장이 나 승객들이 불편을 겪자 ‘무승객 시범 운항’으로 전환한 것이다.서울시는 29일부터 약 한 달간 한강버스 승객 탑승을 일시 중단한다고 28일 밝혔다.시 관계자는 “한강버스 운항 초기에 최적화를 하는 과정에서 기술과 전기적 미세 결함 등 오류가 발생해 즉시 조치했다”면서도 “장기적으로 승객 안전을 보장하고 안정적인 운항을 위해 시범 운항 기간을 갖기로 했다”고 설명했다.앞서 시는 이날 오전 4척 운영 중인 한강버스를 하루 동안 2척으로 축소 운영한다고 밝힌 바 있다. 출항 준비 과정에서 정비 필요 사항이 발견됐기 때문이다.지난 18일 정식 운항 시작 후 한강버스 고장은 이번이 네 번째다. 한강버스에서 반복적으로 문제가 발생하자 시는 시범 운항이 필요하다고 판단했다.무승객 시범 운항은 기존과 동일하게 양방향 7회씩 하루 총 14회다. 현재 운항 시간표 그대로 실제와 동일한 조건으로 반복 운항한다.시는 시범 운항을 통해 선박별로 운항 데이터를 축적하고, 그 결과를 운항 품질 개선에 활용할 계획이다. 또한 폭우와 폭염 등 각종 상황에 맞춰 선박과 인력 대응 전략도 고도화하기로 했다.시는 시범 운항 종료 후 하이브리드·전기 선박을 추가 투입해 배차 간격을 단축하고 운항 시작 시각도 앞당겨 시민 편의를 높일 예정이다.이미 한강버스 정기권을 구매한 시민에게는 5000원을 환불해준다.